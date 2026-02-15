İstanbul Avcılar'da 3 arkadaş gittikleri mekanda önlerine gelen 13.500 liralık çerez hesabına itiraz etti. Rakam düşürülüp ödeme yapıldıktan sonra arkadaşlardan biri tek başına kaldı. Acımasızca dövülen adam gözünü hastanede açtı.

'EĞLENCE HASTANEDE BİTTİ'

Show Haber'e habere konuşan genç o anları şöyle anlattı:

"Sabahın dördünde kendi aramızda bir mekana gidelim diye anlaştık. Mekana giriş yaptığımızda bize 4500 lira fiyat verdi. Bizde bu parayı ödeyerek masamıza geçtik Bir arkadaşım masaya çerez söyledi. Masamıza 13.500 liralık bir adisyon geldi. Biz de bu adisyona itiraz ettik. Bize 1.900 liralık bir hesap çıkardılar ve biz de ödedik. Ondan sonra masamızdan bir arkadaşımız garsona küfretti.

'BENİ TEK BULDULAR'

'Bana silah kabzası, kask, beyzbol sopasıyla saldırmaya başladılar. Arkadaşlarımın biri lavaboya diğeri dışarıya telefonla konuşmaya gitti. Beni masada tek buldular. Elmacık kemiğim ve burnum kırıldı. Gözümü açtığımda hastanedeydim."