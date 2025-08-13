‘Parası olan okuyor’ sözünün tam karşılığını yaşıyoruz. Türkiye’de eğitim artık lüks hale geldi. Üniversiteyi kazanan öğrenciler barınma ve beslenme sorunları nedeniyle okulu bırakıp üç kuruş paraya çalışmak zorunda kalıyor.

CEMAATLERE KAYNAK

Gençlik Spor Bakanlığı ise gençlerin sorunlarını çözmek yerine kapılarını cemaat ve vakıflara açıyor. 2025 yılının ilk yarısında Bakanlık bütçesinden vakıf ve derneklere, 887.9 milyon TL aktarıldı. Bakanlık, Türkiye Maarif Vakfı ile birlikte kamplar düzenlendi. Uluslararası Gençlik Kampına 240 genç katıldı.

Adı yolsuzluklarla anılan ve müdürü tutuklanan Yunus Emre Enstitüsü ise Makedonya’ya kurum ziyaretleri için 25 genç gönderdi. Bosna Hersek’te Gençlik Değişimi programları yapıldı. Okçular vakfı da Maarif Vakfı ile birlikte 23-27 Ağustos’ta etkinlikler düzenliyor.

BARINMA SORUNU

Her şehre üniversite açmakla övünen iktidar, yurtlarda kalan üniversite öğrencilerine ödenen yemek yardımına ise sadaka gibi ve toplam 35 lira zam yaptı. Bu yılın ilk döneminde 55 lira olan kahvaltı yardımı 10 lira zamla 65 liraya, akşam yemeği yardımı da 25 lira zamla 110 liradan 135 liraya çıkarıldı. Böylelikle 165 liralık iki öğün yemek parası 200 lira oldu. Bu para ile bir tost bir ayran ancak alınabiliyor.

KAPASİTE ARTIŞI YOK

Üniversite öğrencilerinin yurt sorunu çözülemezken, yurtlardaki yatak sayısı bu yıl sadece 2 bin 169 adet arttı. 30 Haziran 2025 itibarıyla 868 yurdun toplam yatak kapasitesi 996 bin 306 oldu.