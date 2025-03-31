

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolara katılan gençlerin tutuklanmasına sanat dünyasından tepkiler sürüyor.

Sanatçılar, gençlerin anayasal haklarını kullandıklarını vurgulayarak sosyal medya hesaplarından birer birer paylaşım yapıyor.

“Bu işin sadece İmamoğlu olmadığını ispatladınız”

Oyuncu Cihat Tamer ise sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda şunları söyledi:

“Sevgili ODTÜ’lü çocuklar biliyor musunuz 1980 darbesinden hemen sonra biz Devekuşu Kabare Tiyatrosu olarak ‘Yasaklar’ diye bir oyun oynadık. Şimdi o oyunu oynayabilir miyiz? Sakın ‘hayır’ demeyin çünkü siz bu oyunu başlattınız zaten. Evet, yasaklara karşı direniyorsunuz. Huzurunuzu, geleceğinizi, yaşama sevincinizi elinizden alan adama karşı direniyorsunuz. Bu işin sadece İmamoğlu olmadığını ispatladınız. Hepinizi alınlarınızdan öpüyorum. Kutlarım. Bir yanda insan beyni, pırıl pırıl üretken. Toplum kuralları, yasakları bir yandan. Bir yanda sanat denen yüce olgu dururken karanlık düşüncenin zincirleri bir yanda ve yasaklar, yasaklar...Yaşamak; nefes almak, yemek içmek değil sadece. Yaşamak, insan gibi özgürce. Kaba kuvvet yasak olsun, yasak olsun baskı, işkence. Ama niye yasak doğruluk? Bilime, sanata yasak niye.”

‘Kapılarda ağlayan anneleri görünce içim parçalanıyor’

Oyuncu Beren Saat sosyal medya hesabından, “Kapılarda ağlayan anneleri görünce içim parçalanıyor; Türkiye’nin en iyi üniversitelerinin aileleri onlar. Eğer ülkemiz gelecekte ilerleyecekse bu gençler sayesinde olacak. Lütfen canlarını yakmayın, taleplerini dinleyin, serbest kalsınlar” paylaşımını yaptı.

2.2 Milyon miting paylaşımı

Öte yandan CHP lideri Özgür Özel’in çağrısıyla Maltepe’de gerçekleştirilen mitinge rekor katılım sanatçıların da ana gündemi oldu. Oyuncular Engin Öztürk, Hazal Kaya, Demet Akbağ, Seda Bakan, Gamze Erçel, Aslı İnandık, Metin Akdülger, Çağla Şikel, Mehmet Günsur, Bige Önal, Meriç Aral, Gupse Özay, Burcu Esmersoy, Selen Öztürk’ün yanı sıra ünlü şarkıcılar, Mustafa Sandal, Gökhan Özoğuz, Bengü, Ceylan Ertem, Melike Şahin, Zeynep Bastık, Mabel Matiz, Can Bonomo’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı, mitingin dronla çekilmiş görüntüsünü “2.2 milyon katılım” yazısıyla paylaştı.

‘Mübarek gün annelerin ahını almayın’

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, “Ya bu küçük çocukların hapiste ne işi var? Ne yapıyorsunuz siz? Şu mübarek gün annelerin ahını almayın, çıkarın o çocukları hapisten. Ne işi var onların orada? Ne yaptı ki bunlar” diyerek, videolu bir açıklama yaptı.

Sanatçı Sabahat Akkiraz, “Sivas’ta insan yakanlar; imzayla serbest! Domuz bağıyla insanları öldürüp, affar Okan gibi polisleri katledenler imzayla serbest! Mahir Polat ve gençlerimiz tutuklu!

Seçim sandığı geldiğinde bunu da unutmayalım” paylaşımıyla tepkisini dile getirdi.

Şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya paylaşımında, “Öğrencileri bırakın dediğimde beni göz altına alırlar mı? Benim çocuklarım yaşında çocuklar onlar. Ordan mısın? Burdan mısın? Adaletten, demokrasiden yanayım! 9 günlük bayram bayram mı o çocuklar içerideyken :(“ ifadelerini kullandı.

Berna Laçin, “Kurban Bayramı oldu bu bize. Ramazan Bayramı’nı tatlı yiyip tatlı konuşabildiğimiz, çocukların, gençlerin serbest bırakıldığı günlerde kutlarız. Sevgi ile kalın”

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, instagram hesabından, “Anasının, babasının elini öpemeyen gençler içerideyken bana bayram yok” paylaşımında bulundu.

Sanatçı Demet Akbağ sosyal medya hesabından, “En güzel bayram, neşeyle gülümseyen çocuklarla, geleceğe özgürce, umutla bakan gençlerle kutlanır. Bir bayramı bayram yapan çocukların kahkahası ve gençlerin özgür düşleridir. İyi bayramlar” paylaşımıyla tepkisini gösterdi.

Sumru Yavrucuk, İnstagram hikayesinden, “Çocuklarımızın haklı talepleri gerçekleştiğinde bayramımız olacak” paylaşımında bulundu.

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, “Çocukları serbest bırakın!” derken, Oyuncu Ezgi Mola da “301 genç bayramı cezaevinde geçirecek” notunu paylaştı.