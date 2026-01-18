ORC Araştırma Şirketi, 11–13 Ocak tarihleri arasında 26 ilde 17–26 yaş aralığındaki genç seçmenlerle kapsamlı bir saha çalışması gerçekleştirdi.
Araştırmada katılımcılara, “Bugün genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.
Toplam 980 kişiyle yapılan anketten elde edilen sonuçlar şu şekilde oldu:
CHP: Yüzde 33
AKP: Yüzde 25,6
Zafer Partisi: Yüzde 7,0
MHP: Yüzde 6,5
DEM Parti: Yüzde 6,4
İYİ Parti: Yüzde 5,1
TİP: Yüzde 3,5
BBP: Yüzde 3,2
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,6
Anahtar Parti: Yüzde 2,0