Biyokimya Uzmanı Ayşegül Çoruhlu, sağlıklı uzun yaşamın (longevity) sırlarını vermeye devam ediyor. Çoruhlu, Sözcü TV’de Simge Fıstıkoğlu’nun konuyla ilgili sorularını yanıtlıyor… Dr. Çoruhlu, longevity eşliğinde daha uzun, daha verimli, daha keyifli yaş almanın sırlarını anlatmaya devam ediyor. Çoruhlu bu kez, longevity dünyasında öne çıkan moleküllere dikkat çekti.

Soayal medyada da “NAD şöyle önemli, böyle önemli” diye kıyamet kopuyor… Fakat ‘canım bunu biz alamayız ki, ağızdan olmaz, çok nazik bir molekül falan. Kanda da ölçmek stabil değil. Nasıl destekleyeceğiz?’ deniyor. Bu NAD nereden geliyor? İşte şunu yedim, bunu yedim, ara basamakları var; triptofan, işte B3 vitamini gibi... Orada sana en baştan bir ileri basamak gösteriyor, diyor ki “Bunun Nikotinamid Ribozit (NR) diye yazılan da bir öncülü var.”

Dolayısıyla NAD’ı alamıyoruz ama NAD’a yatırım yapsın diye NR’ı artırabiliyoruz. Tabii patentli öncül kullanmak lazım. Farklı isimli öncüller de var. O kadar trend ki, yani aslında ben düz olarak biyokimya bilgisinde triptofan da NAD öncülüdür derim. Bir de derim ki “Canım bunlar da bir B3 verseler yetecekken bak amma işi uzatıyorlar.” Peki longevity dünyası ne yapmak istiyor? En son noktaya gidecek, bütün olayları bypass edecek, hedefe direkt etkileyecek şey bulmak istiyor ya, zaten bilimdeki ekstra avantaj bu.

YAŞLANMAYI FRENLEYEN ÖZEL MOLEKÜLER

Sadece longevity dünyasıyla konumlandırılmış moleküller var. Bir de başka bir hastalık için kullanılan, bildiğimiz işte FDA onayı, Sağlık Bakanlığı onayı olan ve “acaba longevity’ye de destek olur mu?” dediğimiz moleküller var. Yani birileri daha gıda takviyesi düzeyinde ama direkt o yolaklarla ilgili üstüne çalışılmış; diğerleri de başka hastalıkların konusuyken işte “Şekeri tedavi ediyor” diye konumlandırılan bir ilacı biz bu tarafa alabilir miyiz? Buna repozisyon deniliyor, yani amacı değiştirmek. Neden buna ihtiyaç var? Örnek veriyorum, mesela konuşuyoruz ya işte “Kolajen iyi bir şey de C vitamini onu artırıyor.” Onun gibi… Bunlar özel moleküller oluyor işte NAD’lar, NR’lar, resveratrol’ler, kalsiyum alfa-ketoglutarat falan bu gruba giriyor. Yıllardır rafta olan, ilaç olarak konumlanmış, gayet de güzel işini yapan moleküllere bir de yaşlanma bilimi olarak baksak ne olur? Dolayısıyla hastalık olmadan da bunları kullanırsak yaşlanma yolağı azalır mı diye bakıyorlar. Mesela Aspirini dolaşım için alıyoruz, sonra diyorlar ki “Kolon kanserini azaltıyor.’’

NAD NEDEN ÖNEMLİ

NAD olmazsa olmaz mı konusu var. Yediğimiz besinleri hücrelerimizin kullanabileceği enerjiye dönüştüren, hücre içi onarımını ve yaşlanma karşıtı süreçleri yöneten NAD’ın yoksa hücrelerin hayatta kalmak ve çalışmak için ihtiyaç duyduğu temel enerji molekülü olan ATP’yi üretemiyorsun. Moleküler olarak her vücutta olmak zorunda çünkü iş dönmüyor, ATP yok. Yani can yok gibi bir şey oluyor. Bilim insanları “Biz yaşlanmayla hücrenin içinde NAD’ın fonksiyonunun azaldığını görüyoruz” diyor. Yaşlanmayla hücrenin içindeki sistemlerde NAD’ın aşağıya kaydığını görüyoruz diyor. Bunları birleştirdiğinde “Biz bunu yerine koysak mı nasıl olur?” gibi bir cümle ortaya çıktığında bu hemen bir antiaging molekülü olarak piyasaya çıkıyor. Özetle NAD ne yapar? Bir, yemek yemenin enerjiye dönüşmesi konusudur; iki DNA tamiridir. DNA’da özel bir tamirdir. Her tamir değil, özel bir tamir. Dolayısıyla vücudun hayatta kalma, rejenerasyon, DNA tamir modudur.