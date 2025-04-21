Selenyum; metabolizma, bağışıklık sistemi ve tiroit fonksiyonları da dahil olmak üzere vücudun sağlıklı işleyişini desteklemeye yardımcı olabilen bir esansiyel mineraldir. Vücut tarafından üretilemediği için mutlaka dışarıdan alınması gerekir. Genellikle göz ardı edilen selenyumun çok değerli bir mineral olduğuna dikkat çeken Uzman Diyetisyen ve Fitoterapi Uzmanı Merve Öz, bu konuda şunları söyledi:

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Vücuttaki birçok süreç için gerekli olan selenyum, sağlığı her açıdan destekler... İşte faydaları:

- Kanser riskini azaltır

DNA’yı serbest radikal zararlarından koruyarak ve bağışıklığı güçlendirerek akciğer, kolon ve prostat kanserlerinin riskini ve radyasyon tedavisinin yan etkilerini azaltır.

- Kalp hastalıklarından korur

Düşük selenyum seviyeleri yükselmiş kalp hastalığı riski ile bağlantılıdır. Selenyum kalp hastalıklarının ana risk faktörü olan inflamasyonu (vücuttaki iltihaplanma) azaltır.

- Tiroit sağlığını destekler

Tiroit dokusu insan vücudundaki diğer tüm organlardan daha fazla miktarda selenyum içerir. Buradan salgılanan hormonların yapımında selenyumun önemli bir rolü vardır. Selenyum tiroidi otoimmün saldırılara karşı korur. Hashimoto hastalığını önlediği gibi bu hastalığı olanlara da fayda sağlar.

- Hafızayı güçlendirir

Alzheimer hastalığı olan kişilerde azalmış selenyum miktarı gözlemlenmektedir. Sinir sistemini oksidatif hasarlardan koruyan selenyum hafıza kaybını önlemeye yardımcıdır.

- Astım semptomlarını hafifletir

Astım havayı akciğerlerin içine ve dışına taşıyan hava yollarını etkileyen kronik bir hastalıktır. Selenyum astımla ilgili semptomları azaltmayı sağlar.

- Vücut direncini artırır

Artan kan selenyum seviyelerinin, artan bağışıklık tepkisi ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Selenyum özellikle grip, tüberküloz ve hepatit C hastalarında bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.

- Yaşlanma hızını frenler

Selenyum güçlü bir antioksidan olan glutatyonu destekler ve oksidatif stresi azaltır. Böylelikle bir yandan hücreleri serbest radikallerin (hücreleri paslandıran kötü moleküller) hasarından koruyarak, bir yandan da tiroit ve bağışıklık fonksiyonunu düzenleyerek yaşlanma karşıtı etki yapar.

- Kısırlığa karşı etkilidir

Yeterli selenyum seviyeleri erkeklerde sperm fonksiyonlarını iyileştirir. Oosit (henüz olgunlaşmamış yumurta hücresi) gelişimini artırır. Dolayısıyla kısırlığa karşı mücadelede etkili bir mineraldir.

İŞTE DOĞAL KAYNAKLARI

Selenyum pek çok besinde bulunduğu için her gün doğal yoldan alınabilir. Gelişigüzel takviye almak ise yarardan çok zarar getirebilir. Örneğin kas ağrılarına ve saç dökülmelerine yol açabilir. Bu nedenle günlük beslenmeyle alınmasında yarar vardır. İşte kaynakları:

- Sardalya, ton balığı

- Koyun eti

- Dana ciğeri

- Tavuk, hindi eti

- Yoğurt

- Keçi peyniri

- Kahverengi pirinç

- Pişmiş fasulye

- Fındık

- Ayçekirdeği

- Yumurta

- Bezelye

- Brokoli

- Patates

- Mercimek

- Muz

- Tam buğday ekmeği