“Geroprotektif” adı verilen ilaçlar, yaşlanmayı geciktirme amacıyla geliştirilen yeni bir sınıf. Metformin, Rapamisin ve NAD+ gibi moleküller bu sınıfta sayılıyor. Hayvanlarda yaşam süresini artırdığı görülen bu ilaçlar, insanlarda hâlâ deney aşamasında. Sorun şu: Bu moleküllerin çoğu, hücre düzeyinde umut verse de, insan verileri ya çok kısıtlı ya da çelişkili. Her biyolojik değişim uzun ömür anlamına gelmiyor. Bilim dünyası temkinli, ama takviye sektörü çoktan coşmuş

durumda.

Kolajen cildi gençleştirir mi?

Piyasadaki kolajen tozları, kapsülleri ya da içecekleri doğrudan cilde gitmez. Ağızdan alındığında kolajen molekülü parçalanır, kana aminoasit olarak karışır. Bu aminoasitler vücutta her yere dağılır; kolajen üretimi artabilir ama bu ciltte olur garantisi yoktur. Üstelik ciltte işe yarasa bile, etkisi genetik, yaş ve yaşam tarzına göre değişir. Klinik etkinlik çok sınırlı; kozmetik sektörü ise bu bilinmezliği pazarlıyor.

Antioksidan takviyesi yaşlanmayı yavaşlatır mı?

Antioksidanlar serbest radikalleri nötralize eder; ama fazla alınırsa vücudun doğal savunma sistemlerini de baskılayabilir. Örneğin yüksek doz C ve E vitamini, bazı çalışmalarda kas gelişimini yavaşlatmış, hatta hücresel sinyal yollarını bozmuştur. Çünkü serbest radikaller sadece zararlı değil; hücre yenilenmesini ve bağışıklık sistemini uyarıcı görevler de yapar. Fazlası “koruma” değil, engelleme olabilir.

Kalori kısıtlaması uzun ömrün anahtarı mı?

Farelerde, meyve sineklerinde işe yaradı; ama insan biyolojisi çok daha karmaşık. Kalori kısıtlaması bazı bireylerde iltihabı azaltıp metabolik sağlık sunarken; başkalarında kas kaybı, regl düzensizliği, bağışıklık düşüşü ve zihinsel çöküntüye neden olabilir. 50 yaş üstü bireylerde kalori kısıtlaması kemik erimesini tetikleyebilir. “Yemek az, ömür uzun” iddiası, kişisel koşullara göre değişiyor.

Detoks kürleri vücudu arındırır mı?

Zencefil suyu, aktif kömür, lahana çorbası… Bunlar moda olmuş “detoks” ürünlerinden bazıları. Gerçekte ise sağlıklı bir bireyin karaciğeri ve böbreği zaten detoks makinesidir. Limonla, tarçınla ya da sıvıyla yapılan kürlerin bilimsel bir toksin temizleyici etkisi yoktur. Aksine, bazı detoks programları düşük protein ve kaloriyle kas kaybına, sıvı kaybına ve yorgunluğa neden olabilir. Arınmak değil, yorulmak mümkün.

Sabah güçlü, akşam hafif beslenin

“Az yemek uzun yaşatır” iddiası kişiye göre değişiyor. Peki akşam 8’den sonra yemek gerçekten göbek yapar mı?

Bilim ne diyor: Sabah güçlü kahvaltı, öğlen dengeli öğün, akşam ise hafif ve erken yenen yemek biyolojik saati destekliyor.

Metabolizma akşam yavaşladığı için geç yenen yemekler yağlanmayı artırabilir, özellikle karın bölgesinde. Ancak herkes için aynı reçete geçerli değil.

Yaşlanma hızını etkileyen genetik faktörler

FOXO3, SIRT1, APOE gibi genlerin bazı varyantları uzun ömürle ilişkilendirilmiştir. FOXO3, hücresel tamir mekanizmalarını aktive ederken; SIRT1 DNA onarımı ve iltihap kontrolünde rol oynar. APOE ise özellikle Alzheimer’a yatkınlığı etkiler.

Bugün bazı testlerle bu genetik yatkınlık analiz edilebiliyor. Ancak uzmanlar uyarıyor: Bu testler bir kader değil, sadece olasılık sunar. Yale ve Cambridge araştırmalarına göre, yaşlanmanın % 25–30’u genetik; gerisi çevresel.

Yani iyi genleriniz varsa şanslısınız ama kötü alışkanlıklarla avantajınızı silebilirsiniz. Tersine, riskli genlere rağmen, uyku, stres, egzersiz ve doğru beslenmeyle biyolojik yaşınızı yavaşlatmanız mümkün.

Longevity (Uzun yaşam) için 5 sağlam alışkanlık

- Her gün 7–8 saat kaliteli uyku: Melatonin döngüsünü korur, hücre yenilenmesini destekler.

- Haftada 3–4 gün tempolu yürüyüş veya egzersiz: Kas kütlesini korur, iltihabı azaltır, biyolojik yaşınızı düşürür.

- İşlenmiş gıdalardan uzak, liften zengin beslenme: Bağırsak mikrobiyotanız yaşınızı belirleyen ana faktörlerden biri.

- Stresi yönetmeyi öğrenin: Kronik stres telomerleri kısaltır, hücre yaşlanmasını hızlandırır.

- Yılda bir sağlık taraması: Sessiz ilerleyen hastalıklar, uzun yaşamın en büyük tehdididir.

Uzmanların uzak durun dediği 5 uygulama

- “Detoks” adı altında açlık kürleri: Kas kaybı, baş dönmesi ve hormonal bozukluk riski yaratır.

- Yüksek doz C ve E vitamini takviyesi: Antioksidan dengesini bozabilir, hücre yenilenmesini yavaşlatabilir.

- “Gençleştiren enjeksiyonlar” pazarlayan influencer’lar: Bilimsel veri olmadan uygulanan her enjeksiyon risktir.

- Sürekli kalori kısıtlaması: Özellikle ileri yaşta kas ve bağışıklık sistemi zayıflar.

- Kendi başına metformin veya NAD+ kullanımı: Kanser, karaciğer hastalığı gibi riskleri göz ardı ederseniz, faydadan çok zarar görebilirsiniz.

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