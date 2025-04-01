19 Ocak'ta gözaltına alınan ve 21 Ocak tarihinde çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlamasıyla tutuklanan Ümit Özdağ'ın partisi Zafer Partisi anketlerde yükselişe geçti.

ORC Araştırma'nın 25-27 Mart tarihlerinde 26 ide 3 bin 160 kişiyle yaptığı Genel Seçim anketinde CHP yüzde 30,2 ile birinci parti olurken AKP yüzde 28,1 ile ikinci parti oldu.

İYİ PARTİ'Yİ GERİDE BIRAKTI

MHP yüzde 8,0 oy oranına ulaşırken; DEM Parti'nin oy desteği yüzde 7,5 oldu.

Zafer Partisi ise yüzde 4,3 oy desteği alan YRP ile yüzde 5,0 oy desteği alan İYİ Parti'yi geride bırakarak yüzde 5,1 ile 5. parti konumuna yükseldi.

MHP'Yİ YAKALADI

Zafer Partisi'nin, Ser Araştırma'nın 24-27 Mart tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yaptığı çalışmada da oy oranını artırdığı görüldü.

CHP'nin yüzde 33,8 ile birinci parti olduğu ankette; MHP yüzde 7,5 ile baraj sınırına yaklaştı.

İYİ Parti ve YRP'yi geride bırakan Zafer Partisi, yüzde 6,4 ile MHP'nin arkasında 5. sırada yer aldı.

'İKİNCİ PARTİ' TERCİHİNDE YÜKSELİŞE GEÇTİ

Ser Araştırma'nın aynı tarihli bir diğer anketinde ise katılımcılara, "Oy verdiğiniz parti dışında ikinci parti tercihiniz hangi parti olurdu?" diye soruldu.

Katılımcıların yüzde 23,4'ü CHP yanıtını verirken, Zafer Partisi yüzde 16,2 ile ikinci sırada yer aldı.

Yeniden Refah ise yüzde 14,9 ile üçüncü parti konumunda bulunuyor.