İngiltere'de Güney Yorkshire'daki Lindholme Cezaevi’nin 2011’den bu yana başında bulunan Rob Kellett, görev süresince 900’ü aşkın mahkum ve personelden sorumluydu.

Daily Mail’in haberine göre, cezaevi personelinin bu tür temaslarda bulunmasının güvenlik gerekçesiyle disiplin suçu sayıldığı vurgulandı.

Eski cezaevi yöneticilerinden Ian Acheson da mahkumların bu tür iddialardan haberdar olması halinde personelin baskı ve şantaja açık hale gelebileceğine dikkat çekti.

Acheson ayrıca, Lindholme Cezaevi’nde yapılan son denetimde mahkumların yüzde 21’inin cezaevi sürecinde uyuşturucu bağımlılığı geliştirdiğinin tespit edildiğini hatırlatarak, kurumların bu tür sorunlara çözüm üretmeye odaklanması gerektiğini ifade etti.