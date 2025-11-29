2.5 yıl önce Almanya'nın üst düzey subayları, üçgen bir binada Rusya'yla nasıl savaşacaklarını kararlaştırmak üzere toplantılar düzenledi.

2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgali Avrupa’daki onlarca yıllık istikrarı bitirdi. Bölge İkinci Dünya Savaşı’ndan beri en hızlı silahlanma dönemine girdi. Alman ordusu, hazır olmak zorundaydı.

Bu toplantıdan çıkan 1.200 sayfalık döküman, Almanya'nın savaş planlarının tüm detaylarını içeriyordu. Silahların nasıl düzenleneceği, ordunun nasıl şekillendireleceği detay arasındaydı.

Ancak gelecekteki bir savaşın kaderi sadece asker ve silah sayısıyla belirlenmeyecek. Sonucu belirleyecek asıl unsur Almanya Operasyon Planı’nın merkezindeki devasa lojistik düzen olacak.

Lojistikten devletlerarası ilişkilere, askerlerin üniformasından yeni İHA'ların nasıl kullanılacağına kadar herşeyi detaylandıran; 2 yıla aşkın bir süredir gizli tutulan belgeler, şimdi devreye giriyor.

Belgeler artık hızla yasalaşıyor ve tüm Avrupa'da kabul görüyor. Almanya, Avrupa'yla birlikte Rusya'ya karşı alarma geçti.

BÜTÜN ÜLKE, TÜM MİLLET SAVAŞA HAZIRLANIYOR

Planları ortaya koyan Alman analist ve subaylar, savaşa tam katılım sağlanmasıyla mutlak zaferi garanti altına alınacağı, hatta belki de tamamen önleneceğinin altını çiziyor.

Askeri çevrelerde OPLAN DEU olarak bilinen savaş planı, hedeflerini açıkça ortaya koyuyor: "Hedef düşmanlarımıza saldırırlarsa başarılı olamayacaklarını göstermek ve böylece savaşı önlemek" dedi.

Julius Leber Kışlası’nın sıradan duvarları ardında hazırlanan 1200 sayfalık gizli belge savaş halinde yüz binlerce askerin doğuya nasıl taşınacağını anlatıyor.

Plana göre 800 bine kadar Alman askeri, ABD ve diğer NATO ülkelerine bağlı askerlerle birlikte cepheye doğru sevk edilecek.

Alpler doğal bir bariyer oluşturduğu için Rusya ile bir çatışma çıkarsa NATO birlikleri nerede başlarsa başlasın Almanya’yı geçmek zorunda kalacak.

Bunun için otobanlar, demir yolları ve boş araziler bile savaşa hazır hale getirilecek. Alman ordusu kadar Almanya'nın kendisi de her tehdide hazır olacak.

KOD ADI: OPLAN DEU

Bu yaklaşımın altyapısı sonbaharda doğu Almanya kırsalında kurulan bir tatbikatta sergilendi. Rheinmetall 500 asker için 14 günde geçici bir kamp kurdu.

Yatakhaneler, duş kabinleri, yakıt istasyonları, saha mutfağı, drone gözetimi ve Rus ile Çin etkisine karşı taranmış silahlı güvenlik vardı. Kamp yedi günde söküldü.

Şirket kısa süre önce Almanya ve NATO birliklerine ikmal için 260 milyon euroluk anlaşma imzaladı.

Tatbikatlar planın zayıf noktalarını da ortaya çıkardı. Arazi tüm araçları alamadı ve parçalı olduğu için askerler otobüsle taşındı.

Daha önceki bir tatbikat, askeri konvoyların ülke içi geçişinde sıkışmayı azaltmak için belirli bir noktada yeni bir trafik ışığı gerektiğini göstermişti. Bunun gibi küçük hatalar, gideriliyor. Alman savaş makinasındaki pürüzler, hızla düzeltiliyor.

Plan, sadece katı lojistik zincirlerine ve askerlerin durumuna odaklanmıyor. Savaş için tüm toplum yaklaşımı da hazırlanıyor. Sivil alan ile askeri alan arasındaki çizgi bulanıklaşıyor.

Belgeye göre tüm ekonomi, savaş için yeniden düzenlenecek. Tüm demir yolları ve otobanlar savaş için kullanılacak. Sivil fabrikalar, askerlerin ihtiyaçlarını karşılayacak.

SOĞUK SAVAŞ YENİDEN KAPIDA

Almanya'nın yürürlüğe sokmak için yarıştığı 1.200 sayfalık döküman, Soğuk Savaş zihniyetine dönüş anlamına geliyor. Tüm Avrupa yeni tehditlerle karşılaşsa da, korku ortamı aynı.

Ancak Avrupa'da önemli sorunlar mevcut. Çürüyen altyapı, yetersiz mevzuat ve küçülen ordu gibi o dönemde olmayan engeller de hesaba katılıyor.

Analistler ABD’nin bu hafta imzalanması için baskı yaptığı Ukrayna barış planının, Rusya’ya zaman ve kaynak kazandırarak NATO üyelerine karşı hazırlık yapma fırsatı verebileceğini vurguluyor.

'BARIŞ DÖNEMİ BİTTİ'

Yine de en büyük engeller somut değil, toplumsal. Barış döneminden kalan ağır satın alma kuralları ve barış dönemlerinde verilmiş kararlar, planın uygulanmasını zorlaştırıyor.

Dahası, halk savaşa hazır hissetmiyor. Askere alım oranları 20 yılın en düşüğünü görürken Alman ordusu, kendi ordusunun protesto edilmesi ve zırhlı araçlarının protestocular tarafından engellenmesine karşı tatbikat yapıyor.

Dahası, Rusya bu esnada boş durmuyor. Avrupa genelinde sürekli olarak kimliği belirsiz İHA'lar askeri üsler ve havalimanlarının üzerinde uçuyor. Tren yolları, depolar ve otobanlar sabotajla zayıflatılıyor.

Rusya, bu sabotaj eylemlerinin sorumluluğunu almayı reddetse de Avrupa, bu eylemlerin sorumlusu olarak Rusya'yı gösteriyor.

Alman uzmanların önerisi ise basit: Emekli askerleri geri çağırarak kendilerine danışman pozisyonu vermek ve savaş koşullarına yeniden hazırlanmak.

Almanya Şansölyesi Freidrich Merz, durumu "savaş ortamında değiliz, ancak artık barış döneminde de yaşamıyoruz" sözleriyle özetliyor.