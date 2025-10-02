Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Genelkurmay Başkanlığı görevine atanan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, mart ayında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e karşı manevi tazminat davası açmıştı. Davaya konu olan ifadelerde Özel, Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu’na eleştirilerde bulunmuştu.

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu. Bayraktaroğlu’nun avukatı, müvekkilinin ordu mensubu olması nedeniyle yasalar çerçevesinde doğrudan cevap veremediğini ve hakkını mahkeme yoluyla aradığını belirterek davanın kabulünü talep etti.

"DAVA SİYASİ ELEŞTİRİDEN İBARETTİR"

Özel’in avukatı ise, davacının kamu görevlisi, müvekkilinin ise siyasetçi olduğunu vurguladı. Avukat, kamu görevlilerinin siyasi eleştirilere karşı tahammül yükümlülüğünün sıradan vatandaşlara göre daha yüksek olduğunu, müvekkilin ifadelerinin ise siyasi eleştiriden ibaret olduğunu belirterek davanın reddini talep etti.

Hakim, dosyada araştırılması gereken başka husus kalmadığını ifade ederek davanın reddine karar verdi.

TEĞMENLER İÇİN DAVALIK OLDULAR

Beş teğmenin ihracını onaylayan ve YAŞ toplantısında Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilen Bayraktaroğlu, mart ayında CHP lideri Özel’e manevi tazminat davası açtı.

Özel, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyerek yemin eden 5 teğmenin ihraç kararını onaylayan ve bu karara şerh koyan Disiplin Kurulu Başkanı Korgeneral Tevfik Algan’ın tayin edilmesini sert biçimde eleştirmişti. Özel, “Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, ne yaptığınızı biliyorum ve Hulusi Akar’a söylediğimi size de söylüyorum. Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamsınız” demiş, Bayraktaroğlu da Özel’e manevi tazminat davası açmıştı.