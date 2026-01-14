Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören ve organ nakli için gün sayan oyuncu Ufuk Özkan, sağlık durumunun yakından takip edilmesi amacıyla yeniden hastaneye kaldırıldı. Zorlu süreçte Özkan’ın yanında ailesinin yanı sıra sanat camiasından dostları da yer aldı.

Uzun yıllar rol aldığı Geniş Aile dizisindeki ekip arkadaşları, Özkan’ı hastanede ziyaret ederek destek verdi. Oyuncunun hasta yatağında gerçekleşen bu buluşma, duygusal anlara sahne olurken, Özkan’a moral kaynağı oldu.

Ziyarette Bülend Çolak, Bihter Dinçer ve Fırat Tanış yer aldı. Eski rol arkadaşlarının desteğinden büyük mutluluk duyduğu belirtilen Özkan, ziyaretin kendisine güç verdiğini ifade etti.

2009–2011 yılları arasında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Geniş Aile, samimi hikâyesi ve karakterleriyle hafızalarda yer etmişti. Dizinin oyuncu kadrosunun yıllar sonra bir araya gelmesi, hayranları tarafından da duygusal bir dayanışma örneği olarak yorumlandı.