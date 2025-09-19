20. yüzyılın en güçlü fotoğrafçılarından biri olarak kabul edilen Robert Capa’nın en geniş seçkisinden hazırlanan ‘Robert Capa|Gerçek En İyi Fotoğraftır’ adlı sergisi Ara Güler Müzesi’nde açıldı.

Sergideki eserler, Capa’nın meşhur fotoğraflarının yanı sıra 1946 yılında Türkiye’de çektiği 37 karelik özel bir seçkiden oluşuyor…

Magnum’un kurucu ortağı Robert Capa 1954 yılında 41 yaşında hayatını kaybetti.

Sergi, geçtiğimiz yıl Budapeşte, Capa Center’da açılan “Ara Güler: On Life” sergisinin ardından iki önemli fotoğraf müzesi arasındaki iş birliğinin devamı niteliğinde…

Adını da Capa’nın yalın, direkt ve gerçekliğe dayalı fotoğraf felsefesini yansıtan bir sözünden alıyor.

Barselona’dan kaçan ve Fransa’ya sığınmak isteyen mülteciler - 1939

Sergi, 22 Mart 2026 tarihine kadar Yapı Kredi bomontiada’daki Ara Güler Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.

Son çektiği kareler de var

Sergi, Capa’nın 1932 yılında bir foto muhabiri olarak ilk profesyonel işi olan, Leon Trotsky’nin Kopenhag’da yaptığı konuşmayı belgelediği karesi ile başlıyor.1954 yılındaki trajik ve erken ölümünün hemen öncesinde Hindiçin’de çektiği son fotoğraflar ile de tamamlanıyor.

Bir hava saldırısında sığınağa koşan kadın ve çocuk - İspanya 1937

Önemli bir arşiv

Tarihi açıdan büyük önem taşıyan bir görsel arşiv niteliğindeki fotoğraflar, Capa’nın görsel anlatım ustalığını gösteriyor. Sergide ayrıca, sanatçının 1946’da Türkiye’ye yaptığı ziyaret sırasında çektiği fotoğraflardan oluşan 37 adet gümüş jelatin baskıya ayrılmış özel bir bölüm yer alıyor.

Haliç’te sandalcılar İstanbul

Türkiye’den enstantaneler

‘March of Time’ haber filmi serisi için Türkiye’yi tanıtan bir belgesel film yönetmekle görevlendirilen Capa, ziyareti boyunca fotoğraf da çekmiş.

Sanatçının, İstanbul’un günlük yaşamından Ankara’nın Modern mimarisine, kırsal manzaralardan portrelere uzanan enstantaneleri de sergide yer alıyor.