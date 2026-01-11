Dağları Delen Taraftar Coşkusu: Ulaşım Çilesi Tehlikeyi Unutturdu

Türk futbolunun iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşmak üzere karşı karşıya gelirken, dev derbi öncesi stadyum çevresindeki manzara maçın önüne geçti. İstanbul’un ulaşım yoğunluğu ve toplu taşıma noktalarındaki izdiham, futbolseverleri alışılmadık ve bir o kadar da tehlikeli bir yolculuğa sürükledi.

Dijital Sanat mı, Acı Gerçek mi?

Sosyal medya mecralarında hızla yayılan görüntülerde; yüzlerce insanın dik yamaçlardan ve engebeli arazilerden adeta bir "kavimler göçü" edasıyla ana yola tırmandığı görüldü. Kalabalığın yoğunluğu ve mekanın sıra dışılığı, izleyenlerde bir anlık şüphe uyandırdı. Pek çok kullanıcı, görüntülerin kusursuz bir yapay zeka (AI) ürünü olduğunu iddia etse de acı gerçek kısa sürede gün yüzüne çıktı.

Çilenin Belgesi: O Görüntüler Tamamen Gerçek

Yapılan incelemeler ve bölgeden gelen ek teyitler, tartışma yaratan videoların hiçbir dijital müdahale içermediğini kanıtladı. Dev organizasyonun lojistik zorlukları ve ulaşım ağındaki tıkanıklık, taraftarları stada yetişebilmek adına bu riskli güzergahı kullanmaya mecbur bıraktı. Modern bir stadyuma ulaşmak için verilen bu ilkel mücadele, Türk futbol tarihine unutulmaz ve tartışmalı bir kare olarak kazındı.