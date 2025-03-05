Damar yaşının, takvim (biyolojik) yaşından daha önemli olduğuna dikkat çeken uzmanlar, hızlı yaşlanan damarların, kalp krizi, felç, beyin kanaması gibi pek çok riski beraberinde getirdiğine dikkat çekiyor.

Diyabet, sağlıksız beslenme, obezite, yüksek LDL kolesterol, yüksek kan basıncı ve sigaranın damarları erken yaşlandırdığını belirten ve ‘’ Henüz takvim yaşımızın ilerlemesini durduramıyor olsak da, damarlarımızın yaşlanmasını geciktirmek için önlem alabiliriz’’ diyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Demet Erciyes; kronik hastalıkları kontrol altında tutmak, sigaradan uzak durmak ve sağlıklı beslenmek gerektiğini hatırlattı.

Erciyes, özellikle damar sağlığını genç tutan doğal bir bileşik olan ‘resveratrol’ün etkilerine ve doğal kaynaklarına dikkat çekti…

Hücresel paslanmayı azaltır

En çok da antioksidan özellikleri, yaşlanma karşıtı etkileri ve sağlık üzerinde faydaları nedeniyle dikkat çeken resveratrol üzerine olan ilgi son yıllarda hızla arttı. Bu bileşik, kalp-damar sağlığından, kanser öncesi tedbirlere kadar pek çok olumlu etkiye sahip.

Resveratrol, doğal olarak bazı bitkilerde bulunan güçlü bir polifenol ve antioksidandır. Bitkilerde, strese, mantar enfeksiyonlarına veya ultraviyole ışınlarına karşı savunma mekanizması olarak sentezlenir. Bu bileşik, antioksidan ve iltihap önleyici etkiler göstererek, hücresel düzeyde paslanmayı azaltır.

Bu sayede yaşlanmayı geciktirici, kalp ve damar sağlığını koruyucu, bağışıklık sistemini güçlendirici ve bazı hastalıkların oluşumunu önleyici etkileri olduğu düşünülüyor.

Resveratrol nedir

Özellikle üzüm kabuklarında ve bazı diğer bitkilerde, meyvelerde ve çekirdeklerde bulunan güçlü bir antioksidandır.Kan damarlarını genişletir. Ağrı ve şişliği azaltır, kandaki şeker seviyelerini düşürür ve hastalıklarla savaşır.

En güçlü kaynağı kırmızı üzüm

Resveratrol açısından zengin besinler şunlardır: Kırmızı üzüm (özellikle kabuğu), üzüm çekirdeği, üzüm yaprağı, kızılcık, dut, yaban mersini, ahududu, böğürtlen, yer fıstığı, bitter çikolata, kakao, fesleğen, maydanoz, ıspanak, marul ve roka gibi yeşil yapraklı sebzeler. Bu bileşiği doğal besinlerden tüketmek en güvenli yoldur. Gıdalardan doğal olarak alımı için belirli bir sınır yoktur.

Takviye uyarısı

Resveratrol takviye şeklinde de kullanılabilir, düşük dozlarda alındığında güvenlidir ama doktora danışılarak kullanılmalıdır.

Kalp sağlığını desteklemek isteyenler, sporcular ve yoğun fiziksel aktivite yapanlar, yaşlanma karşıtı destek arayanlar, diyabet riski taşıyanlar doktora danışarak takviye kullanabilir. Ancak kan sulandırıcı ilaç alanlar, hamileler ve emziren kadınlar, düşük tansiyon problemi yaşayanlar ve kronik hastalıkları olanlar için riskli olabilir.

Ne zaman ihtiyaç duyulur?

Vücut, yaşlanma sürecinde, yoğun stres altında, enfeksiyonlarla mücadele ederken veya ağır fiziksel aktivite sonrası artan oksidatif stres nedeniyle resveratrol gibi antioksidanlara daha fazla ihtiyaç duyar.

Yaşlanma sürecinde hücre yenilenmesini desteklemek, yoğun fiziksel- zihinsel stres altında vücut direncini artırmak, kalp-damar sağlığını desteklemek, diyabetle insülin direnci durumlarında metabolik süreçleri düzenlemek ve kronik iltihaplanmanın olduğu hastalıklarda iltihap önleyici etkisinden faydalanmak için resveratrol takviyesi veya bileşiğin doğal yollardan alımı önemlidir.

Faydaları saymakla bitmiyor

1- Resveratrol, kalp ve damar sağlığını destekleyen en önemli doğal bileşiklerden biridir. Kötü kolesterolü düşürerek damar tıkanıklığını önler. İyi kolesterol HDL’yi artırır, kötü kolesterol LDL’nin damar duvarındaki olumsuz etkilerini azaltır.

Kan basıncını düzenleyerek hipertansiyon riskini azaltır. Damarların esnekliğini artırarak kan dolaşımını iyileştirir. İltihap önleyici etkisiyle damar sertliğini önlemeye yardımcı olur.

2- Resveratrolün güçlü antioksidan etkisi de var. Serbest radikalleri nötralize ederek hücresel yaşlanmayı yavaşlatır.

3- Beyin sağlığına katkı sağlar: Alzheimer ve parkinson gibi hastalıkların gelişimini yavaşlatabilir. ‘Gençlik molekülü’dür

4- Bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücudun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olur. Bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesini engelleyerek alerjik reaksiyonları azaltabilir.

5- Cilt sağlığını korur. Kolajen üretimini destekleyerek cildin elastikiyetini artırır ve kırışıklıkları azaltabilir.

Resveratrol, hücresel düzeyde DNA onarım mekanizmalarını destekleyerek yaşlanmayı geciktirici etki gösterebilir. Aynı zamanda, vücudun enerji üretim merkezleri olan mitokondrilerin daha verimli çalışmasını sağlayarak hücrelerin daha uzun süre sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Bu nedenle “gençlik molekülü” olarak da adlandırılır.

Kas kaybını da önler

6- Sporcular için performans artışı sağlar: Enerji metabolizmasını destekleyerek dayanıklılığı artırabilir. Kas yorgunluğunu azaltabilir ve toparlanmayı hızlandırabilir. Mitokondri fonksiyonlarını destekleyerek enerji üretimini artırabilir. Kas kaybını önler. Egzersiz sonrası oluşan iltihaplanmayı azaltarak kas onarımına yardımcı olabilir.

7- Diyabet riskini azaltabilir. İnsülin duyarlılığını artırarak kan şekerini dengeleyebilir.

8- Kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Yağ metabolizmasını düzenleyerek kilo alımını önleyebilir.

9- Kanser riskini azaltabilir. Antioksidan ve iltihap önleyici özellikleri sayesinde kanser hücrelerinin oluşumunu baskılayabilir.