Yalanladıkları villa haberi şimdi resmen açıklanıyor

SÖZCÜ, teröristbaşı ile ilgili gelişmeleri okuyucularına yıllardır sağlam kaynaklardan doğru bilgiler ile aktarıyor. 17 Aralık 2025 günü de teröristbaşı Öcalan’a İmralı adasında ev yapıldığını yazan SÖZCÜ bu haberi “Apo için hazırlanıyor, İmralı’daki konut bitmek üzere” başlığı ile verdi.

Ancak aynı gün Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaparak “Sözcü gazetesinin bugünkü birinci sayfasına yer alan ve “İmralı’daki konut bitmek üzere” şeklindeki iddia gerçek dışıdır. Konut inşası ya da tahsisi söz konusu değildir” dedi. Yandaşlar da “Sözcü’nün haberi yalanlandı” diyerek açıklamayı kullandı.

DEM’Lİ BAKIRHAN DUYURDU

Önceki gün İmralı’ya giden DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan Öcalan için ev yapıldığını açıkladı ve “İmralı’da bir yer, yapı ya da ev inşa edilmiş. Bir yerleşke var ama bunun adı, statüsü nedir, netleşmesi lazım. Yakın zamanda gelişmeler olabilir. Hem kendisinin hem kalacağı yerin adı konulsun” dedi.

Böylelikle Öcalan’a İmralı’da ev yapıldığı ortaya çıktı. Bu açıklamanın yapıldığı gün Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürü olan Enis Yavuz Yıldırım yeni atanan Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından 19 Mart günü görevden alınmıştı. Açıklamada “Asılsız iddialarla ilgili hukuki sürecin başlatıldığı” duyurulmuştu.

‘İMRALI APO’NUN EVİ OLACAK’

Öcalan için İmralı’da ev yapıldığı haberi ilk olarak, o dönem cezaevinde bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın açıklamalarıyla gündeme geldi. Özdağ sürecin İmralı’nın artık bir cezaevi değil, Apo’nun evi haline getirilmesiyle başlayacağını belirtip “Ada, Öcalan’ın hapishanesi olmaktan çıkacak, isteyenler adaya gidip kendisini ziyaret edecek” dedi.

Bahçeli ‘Statü’ dedi, adı kondu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Şubat Salı günkü grup toplantısında, Öcalan için “Statü” çıkışı yaptı. Bahçeli “PKK’nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır?” diye sordu ve ekledi: “Eğer böylesi bir sorun varsa, ki bize göre vardır, bunun çözümü nasıl olacaktır? Terörsüz Türkiye’ye hizmet eden İmralı’nın statü açığı nasıl kapatılacaktır?”

SÖZCÜ 29 Mart tarihli sayısında “Statünün adı kondu: Yerleşke” başlığıyla haberi sayfalarına taşıdı.

İKTİDARA YAKIN BASIN BÖYLE DUYURDU

İktidara yakın basın, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün SÖZCÜ’nün haberini yalanladığını sayfalarına taşıdı. Haberlerde ayrıca, “Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialarla ilgili hukuki sürecin başlatıldığı duyuruldu” denildi.

GAZETECİ İÇERİDE DOGRULAR DIŞARIDA

Bilirkişi raporu Alican Uludağ’ı haklı çıkardı: Gebze’de aynı aileden dört kişiye mezar olan bina yanlış metro inşaatı yüzünden çökmüş

20 Şubat’ta tutuklanan gazeteci Alican Uludağ, tutulduğu Silivri Cezaevi’nden yazdığı haberde Gebze’de dört kişiye mezar olan Arslan Apartmanı’nın çökmesine metro inşaatının neden olduğunu belgeledi. “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” ve “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarıyla tutuklanan Uludağ, başsavcılığın görevlendirdiği sekiz kişilik bilirkişi heyetinin 65 sayfalık raporuna göre, binanın altından geçen metro inşaatının binanın yıkılmasına neden olduğunu belirtti.

SORUŞTURMA AÇTILAR

Alican Uludağ’ın olayın ardından, binanın göçmesinin metro inşaatından kaynaklandığına ve Ulaştırma Bakanlığının sorumlu olduğuna işaret eden sosyal medya paylaşımına Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yanıltıcı bilgiyi yayma suçlamasıyla soruşturma açılmıştı. Uludağ tutuklanmasaydı soruşturma kapsamında 20 Şubat 2026’da ifade verecekti. Ayrıca savcılığın talebi üzerine söz konusu sosyal medya paylaşımına erişim engeli getirilmişti. Olayı başından itibaren takip eden Alican Uludağ, bilirkişi raporuna Marmara kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunduğu sırada ulaştı.

Raporda vatandaşların CİMER’e şikayetleriyle tünel inşaatının tarihlerinin de paralellik taşıdığı ortaya konuldu.

BOŞLUKLAR OLUŞTU

Raporda binanın devrilerek göçmesi ile metro inşaatı bağlantısına özetle şöyle işaret edildi:

-Metro inşaatındaki P7 peron tüneli kazısı sırasında, zeminde kaymalar ve boşluklar oluşmuş.

-Bu boşluklar da binanın altını adeta içten oymuş.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, çökmeye metro inşaatının neden olduğu iddialarını yalanlamıştı.

İHALELERİN ABONESİ

Bilirkişi tarafından binanın çökmesine neden olarak gösterilen Darıca-Gebze Metro Hattı’nı Met-Gün şirketine bağlı EZE İnşaat yapıyor.

Şirket bilirkişi raporunda asli kusurlu olarak gösterildi. EZE İnşaat, İBB’nin AKP döneminde aldığı ihalelerle tanınan iş insanı Metin Güneş’e ait Met-Gün firmasına bağlı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gibi Batmanlı olan Metin Güneş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan, milyonlarca lira değerindeki Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay hattı yapım işini de aldı.

Türkiye’nin en kârlı işlerinden olan araç muayene istasyonları ihalesini de 1 milyar 720 milyon dolar bedelle Batmanlı müteahhit Metin Güneş’in şirketi Met-Gün’ün başını çektiği MOİ Ortak girişim grubu aldı.

Şirket, Ulaştırma Bakanlığı’ndan aldığı ihalelerle de tanınıyor. Gebze-Darıca Metrosu’nun ardından Körfez ile Kartepe’yi birbirine bağlayan Körfezray isimli metro hattının ihalesi de EZE İnşaat’a gitti. Bu, inşaat şirketinin Kocaeli’deki üçüncü raylı çalışması. Met-Gün, AKP döneminde İBB’den 15 milyarlık ihale aldı.

38 gündür hapiste

Deneyimli Ankara muhabiri Alican Uludağ, paylaşımları gerekçe gösterilerek 19 Şubat’ta Ankara’daki evinden, çocuklarının gözü önünde gözaltına alındı. İstanbul’a getirilen Uludağ, 20 Şubat’ta tutuklandı. Gerekçe ise “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “Halkı yanıltıcı bilgiyi yaymak.” Uludağ hakimlik sorgusunda “Bugüne kadar bu paylaşımlarla ilgili ne Cumhurbaşkanı ne de avukatları şikayette bulundu” dedi.