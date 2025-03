Özellikle mRNA aşılarının genç erkeklerde kalp kası iltihabına (miyokardit) yol açtığı yönünde devam eden tartışmalara ışık tutmak amacıyla, "İngiltere'de 46 Milyon Yetişkin Arasında Farklı Kovid-19 Aşı Dozlarının Kardiyovasküler Güvenliğine İlişkin Kohort Çalışması" (Cohort study of cardiovascular safety of different COVID-19 vaccination doses among 46 million adults in England) adlı araştırma, Nature Communications dergisinde yayımlandı.



İngiltere'de 46 milyon yetişkini kapsayan geniş çaplı araştırma, Kovid-19 aşılarından Pfizer-BioNTech, Moderna ve AstraZeneca'nın kardiyovasküler hastalıklarla ilişkisi üzerine önemli veriler sundu.

Araştırma, mRNA aşılarının genç erkeklerde miyokardit riskini hafifçe artırdığını göstermesine rağmen bu riskin çok düşük seviyelerde olduğunu ve vakaların çoğunun hafif seyrettiğini ortaya koydu.

Sonuçlara göre, Kovid-19 enfeksiyonu geçirenler, miyokardit, perikardit ve iskemik kalp hastalıkları açısından aşılanmış kişilere göre çok daha yüksek bir risk taşıyor.

AstraZeneca aşısının ilk dozunun ardından venöz tromboembolizm (pıhtı atma) riski konusunda hafif bir artış gözlemlenmesine rağmen genel popülasyondaki risk oranı, düşük kalmaya devam etti.

"Nadir yan etkilerin çoğu hafif"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Didem Melis Öztaş, İngiltere'de gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarını değerlendirerek, "Aşıların kalp üzerindeki etkisi konusunda yaşanan korkuların büyük oranda yersiz olduğunu söyleyebilirim. Araştırmalar, bu nadir yan etkilerin çoğunun hafif olduğunu ve zamanla kendiliğinden iyileştiğini gösteriyor. Ayrıca, Kovid-19'un kendisi, kalp hastalıkları açısından çok daha büyük bir risk taşıyor" ifadelerini kullandı.

Bu araştırmanın, Kovid-19 aşılarının kalp sağlığı üzerindeki etkileri konusunda yapılan en büyük çalışmalardan birisi olduğunu kaydeden Öztaş, sonuçların, aşıların genel olarak güvenli olduğunu ortaya çıkardığını aktardı.

Öztaş, "Aşı olmanın faydaları, olası risklerden çok daha ağır basıyor. En önemli bulgu, Kovid-19'un, kalp hastalıkları açısından aşıya kıyasla çok daha büyük bir risk taşıdığı ve aşılama sürecinin, özellikle risk altındaki gruplar için önemli olduğu." değerlendirmesinde bulundu.

AstraZeneca aşısıyla ilişkili tromboembolik riskin çok düşük seviyelerde kaldığını ve çoğu vakada başarılı tedavinin sağlanabildiğini kaydeden Öztaş, "Aşıların olası riskleri, Kovid-19'un sebep olduğu tehlikelerle karşılaştırıldığında çok düşük. Aşı olmak, Kovid-19'u geçirmekten çok daha güvenli bir seçenek. Toplum sağlığını korumada aşılar, hala en etkili araçlarımızdan biri." şeklinde görüş belirtti.

