Yeşiller Partisi'nin geçtiğimiz yıl verdiği teklifin kabul edilmesiyle birlikte Almanya'nın Kiel şehrinde eşi benzeri görülmemiş bir yasak yürürlüğe girecek.



Yeni uygulamayla birlikte sürücülerin araçlarını park ederken geri geri gitmeleri yasaklanacak. Geri geri park eden araçların yaya güvenliğini tehdit ettiği öne sürülürken, düzenlemeyle birlikte özellikle okul, kreş ve parklar gibi çocukların bulunduğu alanlarda geri geri park eden araçlara yüklü miktarda para cezası kesilecek.