Milyonlarca çalışan, 2026 yılı asgari ücret zammına dair gelişmeleri merak ediyor. Aralık ayında başlaması beklenen görüşmeler öncesinde, zam senaryoları konuşulmaya başlandı. Ekonomik göstergeler ve enflasyon tahminleri de bu beklentileri daha da kuvvetlendiriyor.

İşte, yeni yılda asgari ücret hesaplaması ve olası maaş tutarlarına dair detaylar…

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya gelerek asgari ücret görüşmelerinin yol haritasını belirlemek için bir toplantı düzenledi.

Toplantıda, Aralık ayında başlayacak ve 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişi masaya yatırıldı.

Komisyon, her yıl Aralık ayında toplanır ve yeni asgari ücretin 31 Aralık'a kadar belirlenmesi gerekir. Aralık ayındaki görüşmeleri 5'er kişilik işçi, işveren ve Bakanlık bürokratlarından oluşan 15 kişilik bir ekip yürütecektir.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ENFLASYON VERİLERİNE GÖRE BELİRLENECEK

Asgari ücretin tespitinde, öncelikle geçim endeksleri, bütçe dengesi ve istihdamın korunması gibi faktörler ele alınacak. Fakat zam oranını belirlemede en kritik gösterge enflasyon rakamları olacak.

Son 10 yıllık uygulamalara bakıldığında, birkaç istisna dışında asgari ücret artışlarının genellikle bir önceki yılın enflasyonunun üzerinde gerçekleştiği görülüyor. Bu yüzden, 2026 yılı için yapılacak asgari ücret artışının da 2025 enflasyon oranının üzerinde olması öngörülüyor.

BRÜT VE NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Yılda bir kez her yıl ocak ayında artış yaşayan asgari ücret 2025 ocak zammı sonrası brüt 26 bin 005 lira 50 kuruş olarak, net ise 22 bin 104 lira olarak uygulanmaya başladı.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Orta Vadeli Program'da yüzde 28,5'lik enflasyon olarak gelmesi bekleniyor. Enflasyon, OVP'ye göre açıklanırsa, bu oranda artırılırsa 28 bin liranın üzerine çıkıyor. Bunun üzerine 5-10 puan eklenirse yüzde 30-35-40 civarında olursa da 30 bin liraya yaklaşmış olacak. İşte masadaki olası senaryolar...

İŞTE ASGARİ ÜCRET İÇİN 5 FARKLI HESAP

MEVCUT ASGARİ ÜCRET

Brüt ücret: 26.005 lira

Net ücret: 22.104 lira

YÜZDE 28.5

Brüt ücret: 33,417 lira

Net ücret: 28.403 lira

YÜZDE 30

Brüt ücret: 33.807 lira

Net ücret: 28.736 lira

YÜZDE 35

Brüt ücret: 35.107 lira

Net ücret: 29.841 lira

YÜZDE 40

Brüt ücret: 36.407 lira

Net ücret: 30.946 lira

YÜZDE 50

Brüt ücret: 39.008 lira

Net ücret: 33.156 lira