Gece saatlerinden itibaren yeni siklon dalgasının gelişiyle birlikte İstanbul ve çevresinde rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde (50-90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Fırtınayla birlikte etkili olacak sağanak yağışların ulaşımda aksamalara, çatı uçmalarına ve ağaç devrilmelerine neden olabileceği belirtilerek İstanbullulara "tedbirli olun" çağrısı yapıldı.
AKOM UYARDI
AKOM tarafından yayımlanan haftalık hava tahmin raporunda, rüzgarın güney yönlerden kuvvetlenerek zaman zaman 30 ila 60 kilometre hızla eseceği belirtildi. Açıklamada, hafta sonuna kadar sıcaklıkların bahar değerlerine çıkacağı; ancak pazartesi gününden itibaren İstanbul genelinde kuvvetli sağanak geçişlerinin görüleceği ifade edildi.
HAVA BİR ANDA DEĞİŞECEK
Megakentte bugün çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu bir hava bekleniyor. Cumartesi sabah saatlerinde yağış geçişleri öngörülürken, pazar günü parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Haftanın ilk gününden itibaren ise sağanak yağış yeniden kuvvetlenecek.
AKDENİZ VE EGE’DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ ALARMI
Siklonun merkez üssü konumundaki Akdeniz bölgesinde durum daha kritik. İzmir’in güneyi, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağışların çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor. Meteoroloji; ani sel, su baskını ve heyelan riskine karşı turuncu kodlu uyarı yayınladı.
RÜZGARIN HIZI 100 KM'Yİ AŞACAK
Rüzgarın sadece batıda değil, tüm yurtta fırtına estirmesi bekleniyor. Özellikle Antalya, Konya, Karaman ve Kayseri çevrelerinde yer yer 90 km/saat, Trabzon ve Rize'nin yükseklerinde ise yer yer 100 km/saat üzeri hızla esmesi öngörülüyor.
ÇIĞ UYARISI YAPILDI
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da çığ uyarısı yapılmasına neden oldu.