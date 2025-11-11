Kocaeli’nde gerici Aczimendi tarikatı mensubu olduğunu belirten bir grup, kent meydanında laiklik ve Cumhuriyet karşıtı bir eylem düzenlemeye çalıştı.
Ellerinde pankartlarla toplanan grup, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e ve Cumhuriyet değerlerine alenen hakaretlerde bulundu. Valiliğin mevlit okutma kararını protesto etti.
Meydanda toplanan halk, gericilere tepki gösterdi. “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganlarıyla provakatif söylemler yapan gruba fırsat verilmedi.
Olay yerinde gerginlik yaşanınca sevk edilen emniyet güçleri kalabalığa müdahale etti.
Arbede sonrası grup dağılırken, bazı şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.