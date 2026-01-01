Küresel piyasalar 2025 yılını geride bıraktı. Değerli metaller 2025'in kazandıranları oldu. Altın, gümüş, bakır ve platin yatırımcıları 2025'te cebini parayla doldurdu.

GÜMÜŞ PARLAYAN YILDIZ OLDU

Gümüş fiyatları, 2025 yılında en çok değerlenen metaller arasında yer aldı. Teknoloji ve elektronik alanda kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber gümüş fiyatları yükselişe geçti. Öte yandan 1 Ocak'ta Çin'in gümüş, ihracatına yönelik getiren kısıtlama arz endişesi yarattı. Bu da gümüş fiyatlarını destekleyen unsur oldu. 2025 yılında parasını gümüşe yatıran cüzdanını parayla doldurdu.

2025'in yılına 28.73 dolardan başlayan ons gümüş, yüzde 192'den fazla değerlenerek, 84.05 dolara kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Gram gümüş yılın en çok kazandıranlarından oldu. Ons gümüş ve dolar/TL kurundaki yükselişin etkisiyle, gram gümüş rekor üstüne rekor tazeledi. Yıla 32,64 liradan başlayan gram gümüş, 115,48 liraya kadar yükselerek yüzde 253'ten fazla kazandırdı.

ALTIN SERT YÜKSELDİ

Altın fiyatları 2025 yılında sert yükselişler yaşadı. Yıla 2 bin 614 dolardan başlayan ons altın, 4 bin 549 dolara yükselerek yüzde 72'ten fazla değer kazandı.

Gram altın ise rekor üstüne rekor kırdı. Hem dolar kurundan hem de ons altından güç alan gram altın, en çok kazandıranlar arasında yer aldı. Yıla 2 bin 954 liradan başlayan gram altın yüzde 112 değerlenerek 6 bin 283 liraya yükselerek rekor tazeledi.

DOLAR EN ÇOK DARBE ALAN OLDU

Dolar endeksi, 2025 yılında en çok darbe alan yatırım araçlarından oldu. 2025 yılına 108,45 puanda başlayan dolar endeksi 98,286 puana geriledi.

DÖVİZ KURLARI REKORA DOYMADI

Dolar/TL kuru yeni yılda yükseliş yaşayan yatırım araçlarından oldu. 2025 yılına 35,15 liradan başlayan dolar/TL kuru 42,94 liraya yükselerek yüzde 22 değerlendi.

Euro 2025 yılında, zayıf doların etkisiyle sert yükselişler yaşadı. Euro'daki yükseliş, Euro/TL tarafında rekorları peş peşe getirdi. 2025 yılına 36,06 liradan başlayan Euro/TL yüzde 40'tan fazla değerlenerek 50,49 liraya kadar yükseldi.

SİYASİ BASKI ETKİSİNDE BORSA

Borsa İstanbul'da, 2025 yılında siyasi baskının hakim oldu. 19 Mart'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla sert düşen borsa, siyasi belirsizliklerin etkisiyle zayıf seyretti.

2025 yılına 9 bin 844 puandan başlayan borsa, 11 bin 613 puana yükseldi. Ancak mart ayında 8 bin 887 puana kadar gerileyerek büyük kayıp verdi.

PLATİNDEN REKOR BEKLENTİ

Değerli metaller grubundan olan Platin, yatırımcısının yüzünü güldürdü. 2025 yılına 888 dolardan başlayan platin, 2 bin 527 puana kadar yükseldi. ABD'li bankacılık devi Bank of America, geleceğin yatırım aracının platin olduğunu söyleyerek, yeni rekorların sert olacağını belirtti.

PALADYUM SERT YÜKSELDİ

Paladyum 2025 yılının en çok kazandıranları arasında yer aldı. 2025 yılına 900 dolardan başlayan paladyum, 2 bin 89 dolara kadar yükselerek rekor tazeledi.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.