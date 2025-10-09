Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçtiğimiz Salı günü tepki çeken bir gelişme yaşandı. DEM Parti Grup Toplantısı'nda terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan lehine "Biji Serok Apo" atıldı.

AKP: 'FARKLI TARTIŞMALAR ÇIKAR, ÇÖZÜME GÖLGE DÜŞER'

Kamuoyundan tepkilerin gelmesinin ardından partisinin MYK toplantısı sonrası açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Yüksek siyasi akıl ve çözüm odaklı yaklaşım, sürece dönük entegre bir siyasi akıl üretmesini ve siyasi söylem üretmesini gerektirir. Hem çözümden yana olayım ama ortak söylem dışında kendi söylemimi sürecin ana rengi haline getireyim derseniz farklı tartışmalar çıkar. Vatandaşta tepki oluşturacak davranışlara girilmemeli. Ana fikrin üzerine gölgeler düşer ve ana fikir zedelenmiş olur" ifadelerini kullandı.

AKP ile ikinci 'Çözüm Süreci'ni yürüten DEM Parti ise Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında gelen tepkilere cevap verdi.

Terörist başı Öcalan lehine slogan atılmasını "Son derece demokratik bir hak" sözleriyle savunan Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan şöyle konuştu:

'GİZLİ BİR AJANDAMIZ YOK'

"Her siyasi partinin grubuna gelenler, taleplerini iletmek isteyenler slogan atabilir. Her siyasi partinin grubunda slogan atılıyor. Son derece demokratik bir hak. Spesifik ve gizli bir ajandamız yok bizim. Bu konuda Öcalan'ın liderlik yapabileceği yolların açılmasını istemek son derece demokratik bir hak. O gün grup toplantımıza katılanlar, o gün orada slogan atanlar bunu gizli bir şekilde yapmadılar. Açıkça yıllardır ağır bedellerle, can pahasına, hapis pahasına, sürgün pahasına, soruşturma, kovuşturma, gözaltı pahasına bunu yapıyorlar zaten.

'BUNDAN RAHATSIZ OLANLAR SÜRECİ ANLAMAMIŞ'

Bu bir gerçeğin ifadesi. Bundan rahatsız olmak ya da bunu işte başka türlü değerlendirmek olsa olsa süreci anlamamışların yapabileceği bir şey olur. Sürecin içinde olup iktidar partisi adına böyle konuşmak esasen bizim, 'Bir başka ajanda mı var' sorusunu sormamızı gerektirir. Bizim gizli bir ajandamız yok. Hiçbir şeyin önüne koyduğumuz bir ajandamız yok. Tek bir ajandamız var; diyalog ve müzakere, barış ve demokratik çözüm. Bu kadar açık bizim için"