ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli yayın kuruluşu CBS ile yaptığı röportajda, "ABD’nin İran’daki operasyonlarda başlangıçta öngördüğü 4–5 haftalık süre tahmininin 'çok ilerisinde' olduğunu" söyledi. Trump, "Bence savaş büyük ölçüde tamamlandı. Onların ne bir deniz kuvveti, ne iletişimi, ne de bir hava kuvveti var" ifadelerini kullandı.

İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney hakkında ise Trump, "Ona verecek bir mesajım yok" dedi.