Dünya ABD ve İsrail'in İran ile yaşadığı gerilimi konuşmaya devam ediyor. Karşılıklı füze atışları ile geçen savaşta 11'inci güne girildi. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldüğü saldırılarda İran tarafında 11 günde ölü sayısı 1230'a yükselirken yaralı sayısı 1473 oldu. ABD ise şimdiye kadar 7 askerlerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
İsrail ordusu, ABD ile birlikte saldırılar düzenledikleri İran'dan yeni bir füze saldırısı yapıldığını açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan atılan füzeyi önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği aktarıldı.
Saldırı tehdidi altındaki bölgelerde vatandaşların cep telefonlarına ön uyarı mesajları atıldığı belirtilen açıklamada, bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalınması talimatı verildiği vurgulandı.