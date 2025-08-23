Sezona müthiş başlayan Galatasaray ve Barış Alper Yılmaz arasında beklenmedik bir kriz patladı… Nedeni; Neom’dan gelen transfer teklifi. Suudi Arabistan kulübü; 4 yılda 55 milyon Euro’luk maaş önerisiyle milli futbolcunun aklını çeldi. Sarı-kırmızılı takımda 2.5 milyon Euro’ya oynayan 25 yaşındaki yıldız; ayrılmak istediğini kulübe iletti.

TAKIMI BOZMAYI UYGUN BULMUYORUM

Başkan Dursun Özbek ise MCT Technic ile yapılan anlaşmanın imza töreninde Barış Alper Yılmaz’ın satışına kapıları kapadı. Özbek, “Sevdiğimiz bir oyuncumuz. Ancak özellikle bu dönemde Avrupa’da koyduğumuz hedefler var. Başarılı olmuş takımın kompozisyonunu bozmayı uygun bulmuyorum. Satışa kesinlikle izin vermeyiz” dedi.

SATIŞ OLMASI İÇİN TEK İHTİMAL VAR

Dursun Özbek aslında bu sözlerle Neom’a da mesaj gönderdi. 35+5 milyon Euro’luk teklifle sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalan Suudi Arabistan temsilcisine pazarlık yapılmadan “Ret” cevabı verilmişti. Arka plandaki görüşmelerde ise sarı-kırmızılıların 50 milyon Euro artı Keçiörengücü’ne verilecek yüzde 20’lik payın ödenmesi karşılığında Barış Alper’in gidişine onay vereceği konuşuluyor.