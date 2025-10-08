CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dünkü grup toplantısında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Şikayet eden CHP'li, şikayet edilen CHP'li, itirafçılar CHP'li, rüşveti alan CHP'li, veren CHP'li" sözlerine Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş ve İstanbul'da öldürülen avukat Serdar Öktem üstünden yanıt verdi.

Özel, "Buraya kadar geldi. Öyle, o CHP'li, bu CHP'li, hırsıza CHP'li, yolsuza CHP'li. Kimle konuştuğunuzu, nasıl konuştuğunuzu bileceksiniz. Bakın, bütün Türkiye konuşuyor, birileri susuyor. Ankara'nın ortasında vurulan MHP'li. Vurup da yargılanılanlar mahkemede söylüyorlar MHP'li. Azmettirenler MHP'li. Serbest bırakıldıktan hemen sonra susturulan MHP'li. Susturanlar MHP'li. Konuşmayan bir tek sensin, MHP'li! Bir tek sen!" ifadelerini kullanmıştı...

CHP lideri Özel'in sözleri üzerine MHP'li Semih Yalçın, "Tehdit dili, parmak sallama vs. bize sökmez. Bizi tehdit edene anladığı dilden karşılık vererek haddini bildirir, parmak sallayanın parmağını mukabil kelamla gözüne sokarız" ifadelerini kullandı.

Emir, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından Özgür Özel'e yönelik tehdit içerikli paylaşım yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a yanıt verdi.

Emir, şunları söyledi:

Semih Yalçın;

Yine okurken zorlandığımız, tek nefeste yazdığını anladığımız bir paylaşımınla Genel Başkanımızı hadsizce hedef almışsın.

Ama belli ki “çelişkiyi sanat haline getirme” konusunda kimse eline su dökemiyor. Bir yandan “masumiyeti ispatlanmış insanlara alçakça suç isnadı” diyorsun, birkaç satır sonra iddianamesi bile yazılmamış belediye başkanlarımızı “hırsız” ilan ediyorsun.

Senin ülküdaşını vurmakla yargılanan arkadaşların masum da halkın oyuyla seçilmiş belediye başkanlarımız mı suçlu? Bir de açıklamanda ateşli silahlara olan ilgin dikkatimi çekti. Siyaset dediğin şey “şarjör”, “tabanca”, “parmak sokmak” üzerinden değil; hukuk ve nezaket üzerinden yürür.

Korkarım siyasetteki kalibren, övündüğün namlu çapından da küçük.