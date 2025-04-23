Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump etkisiyle artan belirsizlik ve küresel gerginlikler, altını klasik ekonomi kurallarının dışına taşıdı. Öyle ki ABD merkezli yatırım bankası Jefferies analistleri yatırımcıların ABD Hazine tahvilleri de dahil olmak üzere ABD varlıklarını sorgulamasıyla birlikte altın ‘geriye kalan tek gerçek güvenli liman varlığı’ olabileceği değerlendirmesini yaptı. Kurum analistleri paylaştıkları notta, “ABD hazine tahvillerindeki son satışlar ve Hazine tahvillerinin tarifelerle ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğu görüşü, Çin ile ticaret savaşı ve ABD’deki mali durum göz önüne alındığında, altının geriye kalan tek gerçek güvenli liman varlığı olduğuna inanıyoruz” dedi.

‘KENDİ YOLUNU SEÇTİ’

İş Portföy Başekonomisti Hande Şekerci de ons altının artık reel faizle olan bağını kopardığını ve kendi trendini oluşturduğunu belirtti. Dün, 3.500 dolarlık tarihi seviyeye ulaşan altının, güvenli liman olma rolünü daha da güçlendirdiği vurgulandı. Altın, dolar sistemine adeta baş kaldırırken; yurt içinde gram altın 4.305 TL ile tüm zamanların rekor seviyesine ulaştı. 2025 yılına 4.974 TL’den başlayan çeyrek altın yüzde 43’ü aşan yükselişle dün 7.130 TL’yi test etti. Diğer yandan altın destekli borsa yatırım fonlarındaki (ETF) varlıklar da art arda 12’inci haftadır yükseliyor. Aynı zamanda, merkez bankaları da rezervlerine altın ekleyerek küresel talebi destekliyor.

Uzmanlar sert düşüşe karşı uyardı

Kasım 2022’de ihraç edilen altın sertifikası, son dönemde yatırımcı talebindeki artışla fiziki altına göre daha fazla değer kazandı. Bu yüksek talep, sertifika fiyatının fiziki altın fiyatını geçmesine neden oldu. Sertifikanın değeri bu yıl yüzde 60.7 yükseldi. Gram altın ile arasındaki makas yüzde 17’yi buldu. 1 gramın yüzde 1’ini temsil eden bir altın sertifikası 49.08 TL’den işlem görüyor. ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, bu farka dikkat çekti ve makasın yüzde 15’in üzerine nadiren çıktığını belirterek yatırımcıları uyardı.