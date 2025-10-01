Sosyal medyada "Backpacker Arunima" olarak bilinen Hindistanlı gezgin Arunima'nın son durağı Türkiye oldu.

Youtube'da 616 bin takipçisi bulunan Arunima, "Worst Experience in Turkey" başlığıyla Türkiye'deki deneyimlerini anlattı.

İstanbul, Nevşehir ve Muğla'yı gezen Hintli içerik üreticisi başına gelen taciz olaylarını da takipçileriyle paylaştı.

Son seyahatinde otostop çeken genç Arunima beyaz Toros marka bir araca bindi.

Denizli plakalı araçta bir şahıs tarafından zorla öpülmeye çalışıldığı anları paylaşan Arunima, "Video çektiğim anlarda bile öpülmeye çalışılıyorum. Bunu başka bir ülkede yaşamadım. Herkes böyle davranıyor. Birçok arkadaşım beni uyarıp, kötü olduklarını söylemişti. Ben iyi insanlar olduğunu savundum ancak başıma böyle şeyler geldi" notunu düştü.

Arunima başka bir videoda ise aracına bindiği şahsın cinsel organıyla oynadığını, ardından da kendisine fiziksel tacizde bulunduğu görüntüleri paylaştı.

'BUNUN İÇİN TAM KOL BACAK ELBİSE GİYİYORUM'

Hintli gezgin bu tacizin ardından ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu videoyu çok düşündükten sonra koydum. Bu videoyu paylaştığımda hakkımda kötü şeyler söyleyecek çok insan olacağını biliyorum. Bir çok insan gelecek neden aracına bindiğimi soracaklar. Ne zaman kötü tecrübeler yaşasam, onlardan daha da güçlü bir şekilde seyahat ediyorum ve yorulmuyorum. Kötü yorumlar yaparak, kendin milletin önünde kötü oluyorsun. Ben değil. Ne olduğumu bilen insanlar beni bilir... Ve duydum ki böyle deneyimler giyinmekten kaynaklanıyormuş. Bunun içinde tam kol bacak elbise giyiyorum."

'HİNDİSTAN'IN YASAKLADIĞI ÜLKEYE GİDERSEN...'

Türk kullanıcılar, yalnız bir kadının otostop çekerek seyahat etmesinin Türkiye'de tehlikeli olduğunu vurgularken; Hintli kullanıcılar ise, "Hindistan'ın yasakladığı bir ülkeye gittiğinizde, böyle çirkin deneyimlerle karşılaşacağınızı unutmayın" gibi yorumlar yaptı.