Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'ye Romanya geçici Cumhurbaşkanı Ilie Bolojan tarafından "Romanya Yıldızı" ulusal nişanı verildi.

Romanya Haber Ajansına (Agerpres) göre, Romanya Devleti'nin en üst düzey nişanı ve şövalye rütbesi olan 'Romanya Yıldızı' (Steaua Romaniei) Ulusal Nişanı, Hagi'ye, spor kariyeri boyunca gösterdiği başarının yanı sıra genç nesiller arasında futbolu yaygınlaştırma yolundaki aktif çabalarından dolayı bir takdir olarak verildi.

Törende konuşan Hagi, bu nişana sahip olmanın kendisini gururlandırdığını söyleyerek, Romanya'nın başarılar elde etmesi ve yetenekli sporcular yetiştirmesi için topluma yatırım yapması gerektiğini vurguladı.

Romanya için elinden gelenin en iyisini yaptığını ifade eden Hagi, "Tüm kulüpler ve hepimiz aslında Romanya için çalışıyoruz, çünkü en iyilerle rekabet edip başarılı sonuçlar almak zorlu bir süreçtir." dedi.

Erken yaşta alınan eğitimin daha kalıcı etkisinin olduğunu belirten Hagi, "Çocukların okullarda 18 yaşına kadar nasıl yönlendirilmesi gerektiğini bilmeliyiz. 19 yaşından itibaren olgunlaşan bireyler, en iyilerle rekabete girer ve bu süreçte sürekli öğrenmeye devam eder. Edinilen bilgiler ise ömür boyu kalıcıdır." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak görülen ve Galatasaray'a altın çağını (1995-2001) yaşatan Hagi, 1990, 1994 ve 1998'deki Dünya Kupalarında ülkesiyle gruptan çıkma başarısı gösterdi.

Romanya, Hagi ile Dünya Kupası'ndaki en iyi turnuvasını 1994'te geçirdi ve bu organizasyonda çeyrek finale kadar yükseldi.

Hagi, Romanya Milli Takımı'nın formasını 125 kez terletmişti.