Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’de zor şartlarda eğitim gören ve şiddete de uğrayan doktorların çalışmak için yurt dışını tercih etmesine “Gidiyorlarsa gitsinler, buralar boş kalmaz” yorumunu yapmıştı. Hekimler uzun süredir yurt dışındaki hastanelerde iş bulup ülkeden ayrılmaya devam ediyor. 2024 yılında da 2 bin 692 doktor daha yurt dışında çalışmak amacıyla “İyi Hal Belgesi” aldı. Sağlık Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde konuşan İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş acı tabloyu şöyle ortaya koydu: “2020’de 931, 2021’de 1405, 2022’de 2 bin 685, 2023’te 3 bin 25 ve 2024 yılında da 2 bin 692 hekim yurt dışına gitmek için başvurdu ve iyi hal belgesi aldı. Bu bir alarm değil çığlık.”

‘DÜŞMANA SÖYLENİR’

Erdoğan’ın söylediği sözlere tepki gösteren Türkeş, Sağlık Bakanlığı’nı hedef aldı:

“Bu ülkenin gençlerine ‘Giderlerse gitsinler, kapı açık’ denildi. Bu sözler bir milletin doktoruna değil ancak bir milletin düşmanına söylenir. Doktoru değersizleştirdiğiniz sürece burada insanlar ne doktor olmak ister ne de doktor olarak kalmak ister. Doktora karşı şiddet var, baskı var, düşük maaş var, aşırı iş yükü var, saygı ise yok. Bunun sorumlusu Sağlık Bakanlığıdır.”

İYİ Parti Milletvekili Ayyüce Türkeş

‘İNSANLAR ÖLÜYOR’

Sağlıkta yaşanan skandalları ve şiddet olaylarını da gündeme taşıyan Türkeş sözlerini şöyle noktaladı:

“İktidar yıllarca ‘Hastanelerdeki kuyrukları bitirdik’ diye propaganda yaptı ama şimdi kuyrukların yeri değişti. İnsanlar artık randevu alabilmek için sistemde, telefon başında bekliyor, aylarca randevu yok. MR için 6 ay, ultrason için 4 ay sonrası gün veriliyor. Erken teşhis yok, insanlar ölüyor.”