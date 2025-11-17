Yurt dışına giden hekimlere ‘giderlerse gitsinler’ diyen, beyin göçüne göz yuman iktidarın tavrı sağlık sistemini vurdu.

Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı Dr. Derya Uğur, beyin göçü yüzünden hastanelerde büyük bir uzman hekim açığı oluştuğunu, Sağlık Bakanlığının açığı kapatmak için deneyimsiz pratisyen hekimleri uzman kadrosuna yerleştirerek halk sağlığını tehlikeye attığını söyledi. Başkan Uğur, sağlık sisteminde patlak veren yeni sorunu şöyle anlattı:

“Ne yazık ki üniversite hastanelerindeki uzman hekim ihtiyacı Sağlık Bakanlığı aracılığıyla Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kapsamında pratisyen hekim atamaları yapılarak karşılanıyor. Örneğin Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Merkezine atanan 4 pratisyen hekim mesleki eğitimlerine uygun olmayan, uzmanlık gerektiren onkoloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları gibi servislerde görevlendirildi. Uzmanlığı olmayan pratisyen hekimlerin böylesine kritik servislerde görevlendirilmesi hasta sağlığını ciddi düzeyde riske atıyor. Aynı zamanda bu hekimlerimizi de mesleki risklerle karşı karşıya bırakıyor.”

EMEK SÖMÜRÜSÜ VAR

Başkan Uğur, uzman kadrosunda çalıştırılan pratisyen hekimlerin e-imzalarının ‘asistan hekim’ unvanlı tanımlandığını da belirterek, “Bu da yetmezmiş gibi uzmanlık gerektiren alanlarda görevlendirilen bu hekimlerimize ‘diğer personel’ statüsü uygulanıyor. Bu statü yüzünden hekimlere düşük taban ödemesi yapılıyor, teşvik ek ödemesi ise hiç verilmiyor. Bu hekimlerin emekleri açıkça sömürülüyor” dedi.

GİDERLERSE GİTTİLER, SONUCU AĞIR OLDU

Başkan Derya Uğur, sağlık hizmetlerinin zorlu ve güvencesiz çalışma koşullarının sağlık çalışanlarının emeğini değersizleştirip genç hekimleri ihtisas yapmaktan uzaklaştırdığını söyledi. Bu durumun halk sağlığını tehdit etmeye başladığını belirten Dr. Uğur, “Bu tablo, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Giderlerse gitsinler’ sözlerinin fiilen hayata geçtiğini göstermektedir. Sağlık sistemi artık ‘parası olanın sağlık hizmetine erişebildiği’ bir düzene dönüştü” dedi.