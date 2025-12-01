Estetik merkezlerine gitmeden de evde uygulanabilecek yöntemlerle ikinci çene görünümünü azaltmak mümkün. Uzmanlara göre temel sorun, yüz ve boyun bölgesindeki kasların zamanla güçsüzleşmesi. Bu kaslar çalıştırıldığında hem kan dolaşımı artıyor hem de cilt daha sıkı bir görünüme kavuşuyor.

"DİL DESTEĞİ" YÖNTEMİNİ UYGULAYIN

Evde kolayca uygulayabileceğiniz en etkili egzersiz ise "dil desteği" olarak biliniyor. Uygulaması ise adım adım şu şekilde:

- Dudaklarınızı kapatın,

- Dilinizi olabildiğince güçlü bir şekilde damağınıza bastırın,

- Bu pozisyonu 10 saniye koruyun,

- Hareketi 10 kez tekrar edin.

Egzersizi mutlaka ayna karşısında yapın ki böylece gereksiz yüz kaslarını germeden yalnızca hedef bölgeyi çalıştırdığınızı anlık olarak kontrol edin.

KAN AKIŞINI ARTIRIP ÖDEMİ AZALTIYOR

Yüz kasları, doğrudan cilde bağlı oldukları için zamanla güç kaybediyorlar ve bu da sarkmalara sebep oluyor. Özellikle çene altı bölgesi bu durumdan en hızlı etkilenen yerlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Düzenli yüz egzersizleri sayesinde bölgedeki kan akışı artıyor, ödem azalıyor ve en önemlisi, yüz ovali yeniden sıkılaşıyor. Her sabah sadece 10 dakikalık çalışma, yaklaşık 3 hafta içinde gözle görülür bir fark yaratabiliyor.

"KAŞIK" HAREKETİ DE YARDIMCI

Sonuçların kalıcı olması için rutine eklenebilecek iki hareket daha bulunuyor. Bunların ilki "kaşık hareketi". Alt dudağınıza bir kaşık yerleştirdiğinizi hayal edin. Başınızı sanki havadan bir şey alıyormuş gibi yavaşça yukarı kaldırın. Bu pozisyonu 5 saniye koruyun. Bu yaptığınız harekette 5-7 tekrar yeterli.

"KUĞU BOYNU" İLE DESTEKLEYİN

Diğer bir destekleyici hareket ise "kuğu boynu". Başınız dikleştirip tepe noktanızla tavana doğru uzayın. Diliniz yine damağa yapışık olmalı. Pozisyonu 10 saniye koruyarak 5-7 tekrar yapın.

UYKU VE SUYLA PEKİŞTİRİN

Daha net bir yüz ovali için yaşam alışkanlıkları da önemli. Mümkünse sırtüstü ve düşük yastıkla uyuyun. Günde en az 1.5-2 litre su tüketin. Haftada 3 kez destekleyici yüz egzersizleri yapın.