Oyuncu Bradley Cooper'ın model Gigi Hadid'e en sonunda evlenme teklif ettiği, çiftin 2026'da dünyaevine gireceği açıklandı.

Daily Mail'in haberine göre, 50 yaşındaki Cooper teklif öncesi 30 yaşındaki Hadid'in annesi Yolanda Hadid ile evlenme isteği hakkında konuştu, aynı zamanda teklif için de izin istedi.

Bradley Cooper'ın bağlanma sorunları yaşadığı, bir türlü evlenmeye yanaşmadığı, Gigi Hadid'in ise ısrarla evlenmek istediği söyleniyordu...

Ekim 2023’ten bu yana birlikte olan çiftin, önceki ilişkilerinden çocukları bulunuyor. Gigi Hadid’in eski sevgilisi Zayn Malik’ten 5 yaşında Khai adında bir kızı, Bradley Cooper’ın ise Irina Shayk’tan 8 yaşında Lea adında bir kızı var.

Çiftin, çocuklarını birlikte büyütmek istedikleri ve bu nedenle ilişkilerini bir adım ileri taşımaya karar verdikleri belirtildi.