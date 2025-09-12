İtalyan moda devi Giorgio Armani’nin vasiyetine ilişkin detaylar kamuoyuna yansıdı. İtalyan haber ajansı ANSA’nın aktardığına göre, Giorgio Armani Vakfı şirketin tamamına sahip olacak. Vakıf, ilk etapta 18 ay içinde şirket hisselerinin yüzde 15’ini elden çıkaracak. Bu satışta öncelik, Armani’nin ticari bağlarının bulunduğu LVMH, L’Oréal ve EssilorLuxottica gibi devlere verileceği hayatını kaybeden tasarımcının vasiyetinde yer aldı.

Reuters'ın aktardığı vasiyetnameye göre, ilk satışın ardından 3 ila 5 yıl içerisinde aynı alıcıya ek olarak yüzde 30 ila 54,9 arasında hisse satışı yapılabilecek. Eğer çoğunluk hissenin devri gerçekleşmezse şirketin halka arz edilmesi öngörülüyor.

Armani’nin kız kardeşi Rosanna Armani, yeğenleri ve diğer aile bireyleri de şirketin sermayesinden pay alacak. Modacının hayat arkadaşı Pantaleo Dall’Orco’ya ise yüzde 30 hisse ve yüzde 40 oy hakkı bırakılacak.

Pantaleo Dall’Orco ve Giorgio Armani

Vakfın doğrudan sahipliği yüzde 10’da kalırken, geri kalan yüzde 90’lık kısım “çıplak mülkiyet” olarak tanımlandı. Böylece, şirketin gelecekteki yönetiminde vakfın belirleyici rol üstleneceği kaydedildi.