CEV Şampiyonlar Ligi Final-Four etabı, 3-4 Mayıs tarihlerinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenecek. Final-Four’da Türkiye’yi temsil edecek VakıfBank’ta 3 Mayıs Cumartesi günü İtalya ekibi Savino Del Benne Scandicci ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, açıklamalarda bulundu.

Yeni bir takım kurdukları sezonda şampiyonluğa ulaştıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Guidetti, “Şampiyon olmak elbette beklediğimiz bir şey değildi. Her sezonun bizim için bir başlığı vardır. Bu sezonun başlığı ise ‘yeniden doğuş, yeniden yapılanma’ yılıydı. Sezon başında yeni bir takım kurduk. Önceki kaptanımızı ve değerli oyuncularımızı kaybetmiştik. Çok fazla sayıda yeni oyuncu aramıza katıldı. Sürece odaklandık ve sezon içerisinde çok geliştik. Bu gelişim sayesinde başarıya ulaştık” diye konuştu.

‘HARİKA BİR KOKTEYL OLUŞTURDUK’

Takım içindeki dengeyi ‘harika bir kombinasyon’ olarak tanımlayan tecrübeli antrenör, “Çünkü daha önce burada olan ve nasıl kazanacağını bilen oyuncularım vardı. Zehra, Ayça, Aylin ve Derya gibi isimler. Bu oyuncular VakıfBank’ın nasıl kazandığını biliyorlardı. Çok tecrübelilerdi ve onların mental güçleri vardı. Bunun yanında Caterina ve Yuan gibi tecrübeli yabancı oyuncularımız ve Van Ryk, Markova gibi yeni isimlerin katılımıyla harika bir kokteyl oluşturduk” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE’Yİ TEMSİL ETTİĞİMİZ İÇİN GURUR DUYUYORUZ’

Türk voleybolunu Avrupa’da temsil etmenin önemine de değinen Guidetti, “Türkiye’yi temsil ettiğimiz için gurur duyuyoruz. Ama gönül isterdi ki burada daha fazla Türk takımı olsun. Bunun olmamasının sebeplerinden biri de yabancı kuralı. İtalyanlar yabancı kuralı sayesinde Avrupa kupalarında daha başarılı oluyorlar” dedi.

‘EN GÜÇLÜ GİBİ OYNAMAYI HAK EDEN BİR TAKIMIZ’

VakıfBank’ın baskıyı bir ayrıcalık olarak gördüğünü vurgulayan başarılı çalıştırıcı, “Bizim amacımız, tişörtlerimizde de yazdığı gibi, baskının bir ayrıcalık olduğunu göstermek. Her zaman en güçlü olmayabiliriz ama en güçlü gibi oynamayı hak eden bir takımız. Dörtlü finale ulaşmak da bunu başardığımızı gösterdi” şeklinde konuştu.