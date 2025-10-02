Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan Andrews, nehir kenarındaki bir parkta bulunan umumi tuvaleti kullanırken gördüğü detay karşısında soğukkanlılığını korumakta zorlandı. Yaşadığı deneyimi paylaşarak herkesi dikkatli olmaya çağırdı.

ÖNCE TUVALET KAĞIDINDAKİ İZİ GÖRDÜ

Andrews, tuvalet kağıdı rulolarında kan izleri fark ettiğini ve bunların yasaklı madde kullanıcıları tarafından şırıngaları temizlemek için kullanılmış olabileceğini söyledi.

Genç kadın, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, "Umumi tuvaletleri kullanırken iğne izlerine tesadüfen rastladım. Bu olay, kamusal alanlarda ne kadar dikkatli olunması gerektiğini bana bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullandı.

UZMANLAR DA TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKİYOR

South Australia Health kurumunun açıklamasına göre enfeksiyon riski düşük olsa da dikkatli olunmalı:

Mikroplar, enfekte kişiden çevreye ve oradan da başkalarına taşınabiliyor.

Ancak kurumuş kandan enfekte olma ihtimali düşük, çünkü birçok virüs ve bakteri havayla temas edince hızla etkisiz hale geliyor.

Ancak buna rağmen uzmanlar, özellikle umumi alanlarda temas edilen yüzeylerin kontrol edilmesini tavsiye ediyor.

Olayın gündeme gelmesinin ardından birçok kişi, sosyal medyada umumi tuvaletlere dair deneyimlerini paylaştı.