GİRESUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. GİRESUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/91 Esas

DAVALI : 1-MURAT OBUZ 487******554 / 1988 Giresun doğumlu /

Davacı KEMAL SARITAŞ tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup,adreste tanınmamanız nedeniyle davetiye yapılamadığı, Yurt dışı adresine çıkartılan davetiyenin adreste ikamet etmemeniz nedeni ile yapılamadığı, Emniyet Müdürlüğü adres araştırmasında Fransa ülkesinde ikamet ettiği,açık adresinin tespit edilememiş olduğu, Türkiyeye geldiği dönemde kaldığı adresin bildirildiği, bildirilen adrese çıkartılan davetiyeninde iade gelmiş olması nedeni ile dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, Davacı KEMAL SARITAŞ tarafından tarafınıza Giresun ili Merkez Cumhuriyet mahallesi Camiyanı Mevk 889 ada 5 parselde kayıtlı bulunan taşınmaz üzerinde bulunan 3katlı binaya ilişkin muhdesatın aidiyetinin tespiti davası açılmış olup, tebliğden itibaren iki hafta içinde HMK'nun 129.maddesi hususları içerir şekilde dilekçe vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz, süresinde cevap vermemeniz halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını kabul etmiş sayılacağı ihtar olunur. ( HMK 122/1, 128, 129) Dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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