GİRESUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C.

GİRESUN

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/399 Esas

DAVALI : NİZAMETTİN UZER Haluk Sk. Talatpaşa Mah. No:16 İç Kapı No:1 . Kağıthane/ İSTANBUL

Davacı Fatma Uzer tarafından açılan Nüfus (Davalı Hasan Uzer'in nüfus kayıtlarında Fatma Uzer ve İsmail Uzer olan anne-baba ismine ait kaydın iptali ile davalının gerçek anne ve babası olan Leman Uzer ve Ahmet Uzer olarak düzeltilmesi talepli) davasında Nizamettin Uzer dahili davalı olarak bulunmakta olup,yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dahili davalı dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, Adli tıp raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığının 12/05/2025 tarihli raporunda "LEMAN UZER'İN %99,99 İHTİMALLE HASAN UZER'İN BİYOLOJİK ANNESİ OLABİLECEĞİ TESPİT EDİLDİ." bildirilmiş olup, rapora karşı 2 haftalık yasal süre içeresinde itiraz edebileceğiniz,

Durusma Günü: 18/09/2025 günü saat: 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde 6100 HMK'nın 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, Adli Tıp Raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02242588