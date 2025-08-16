Giresun’un Doğankent ilçesinde fındık işçilerini taşıyan kamyonetin şarampole yuvarlandığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Doğankent ilçesine bağlı Oyraca köyü yolunda seyir halinde olan Mustafa Alim idaresindeki 28 TA 824 plakalı kamyonet, sürücünün henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle kontrolden çıkıp, yol kenarındaki şarampole yuvarladı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce yapılan incelemelerde sürücü Alim ile araçta bulunan Yusuf Alim, Hacer Taş ve Hacer Cil’in hayatını kaybettiği belirlenirken, Ayşe Zeynep Yılmaz ise araçtan yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.