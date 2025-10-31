Giresun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara öncülüğünde yürütülen kampanyada, kentin Milli Mücadele yıllarındaki kahramanlıklarının tescillenmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden “Yiğit” unvanı verilmesi talep edildi.

Hem çevrim içi hem de fiziki olarak sürdürülen imza kampanyasında 100 bini aşkın imza toplandı. Giresun’daki belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve kent dışında faaliyet gösteren Giresun dernekleri de kampanyaya güçlü destek verdi.

Sivas’tan “Yiğido” tepkisi

Ancak “Yiğit Giresun” önerisi, “Yiğido” unvanıyla tanınan Sivas’ta tartışma yarattı. Sosyal medyada çok sayıda Sivaslı kullanıcı, “Yiğit” unvanının Sivas’la özdeşleştiğini savunarak Giresun’un girişimine tepki gösterdi.

Bazı paylaşımlarda, “‘Yiğido’ Sivas’ın sembolüdür, herkes kendi tarihine sahip çıksın” ifadeleri dikkat çekerken, bazı kullanıcılar daha sert bir üslupla “Çok istiyorlarsa Sivas’a bağlansınlar” yorumunda bulundu.

Kampanya gündemden düşmüyor

Giresun’un isim değişikliği ve İstiklal Madalyası talebiyle başlattığı kampanya, hem yerel hem ulusal düzeyde tartışma konusu olmaya devam ediyor. “Yiğit Giresun” önerisinin ilerleyen günlerde TBMM’ye taşınması bekleniyor.