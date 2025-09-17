Açlık sınırının 37 bin lirayı aştığı Türkiye'de asgari ücret 22 bin 104 lirayla bu orana neredeyse yarı yarıya kaldı.

Vatandaşın alım gücü her geçen gün düşerken Girişimci İş Adamları Vakfı Genel Başkanı Mehmet Koç'un katıldığı bir programda Türkiye ekonomisine ilişkin yaptığı değerlendirme sosyal medyada gündem oldu.

CNBC-e'de katıldığı programda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de çalışan, emek veren hiç kimse açık sınır altında falan yaşamıyor.

Türkiye'nin şartları, bütün benzer ülkelerle kıyaslandığında, sağlık sisteminden kıyaslamak için bir örnek vermek istiyorum.

Amerika'ya gidin, dişinizi yaptırmak isteyin, iki ay boyunca randevu alamazsınız ve 10 bin dolar para harcarsınız. Ama Türkiye'de dişinizi yaptırmak için bir kamu hastanesine gidin, iki günde yaptırırsınız ve hiçbir para ödemezsiniz.

Ve burada, özellikle gençler üzerinde de etkisi var; gençlerin bir kısmı böyle düşünüyor. Şimdi, genç bir arkadaşımız geliyor ve diyor ki "23 bin TL harcahım var" ya da proje kuracak, "Ben dışarı gitmek istiyorum" diyor.

İnanın bana, herhangi bir 20 yaşındaki gencin Türkiye'de sahip olduğu girişimcilik imkanları, hiçbir yerde yok; Bunu iddia ediyorum."

Koç'un açıklamaları sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar asgari ücretin