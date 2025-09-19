MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin şikayeti sonrası önceki gün Ordu Adliyesi’nde ifade verdikten sonra tutuklanan Emekli Albay Orkun Özeller suçlamaları reddetti, kendini savundu.

‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla tutuklanan Özeller, ifadesinde şunları söyledi:

28 yıl TSK’ da görev yaptım ve bu görev süremin tamamı PKK terör örgütü ile mücadeleyle geçti. Girmediğin çatışma kalmadı, kucağımda şehit verdim, arkadaşlarım gazi oldu.

Ben icra ettiğim tüm görevleri, devletimin vermiş olduğu emir, görev ve sorumluluklar doğrultusunda yerine getirdim. Bugün kucağımda şehit verdiğim arkadaşlarımın evlatlarına karı sorumluluk hisseden bir Türk askeriyim.

Başlatılan süreç ile PKK terör örgütü başının Meclis’e davet edilmesi, kendisine kurucu önder denilmesi ve bu bebek katilinin sanki tüm Kürt kökenli vatandaşlarımızın lideriymiş gibi gösterilmesi onun meşru zemine çekilmesi hak verirsiniz ki her Türk evladı gibi benim de kanıma dokunup canımı yakmıştır.

Bu gelişmeler pek çok vatandaşımızda olduğu gibi bende de öfke ve adeta nefret uyandırmıştır Abdullah Öcalan’a karşı. Dolayısıyla yapmış olduğum paylaşımlarda tamamıyla Abdullah Öcalan’a yönelik hakaretler, terörist başı sevicilerini rahatsız eden söylemler olarak yaptım ve bu şekilde anlaşıldığımı değerlendiriyorum” denildi.

“HAKARET YA DA SUÇLAMA YOK”

Paylaşımlarımda hakaret, suçlayıcı ve şahıslara yönelik söylemler yoktur. Paylaşımlarım ifade özgürlüğü kapsamındadır. Son sözüm. Ne mutlu Türk’üm diyene.”

Yavaş’tan tutuklama kararına tepki:

Düşüncelerini söyledi diye tutuklanamaz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, emekli albay Orkun Özeller’in tutuklanmasına tepki gösterdi. Yavaş şunları yazdı:



“Demokrasilerde eleştiri, siyasetin ayrılmaz parçasıdır. Bu millete yıllarca hizmet etmiş, vatanı için mücadele etmiş bir subay, Emekli Albay Orkun Özeller, düşüncelerini söyledi diye tutuklanamaz! Bu kabul edilemez bir hukuksuzluktur. Kaldı ki; yargılama gerekiyorsa bunun yolu tutuklu yargılama değil, tutuksuz yargılamadır.

Bugün ihtiyaç duyulan şey; farklı düşünceleri yargılamak değil, demokrasiyi büyüten, ifade özgürlüğünü koruyan bir anlayıştır. İşte bu yüzden her konuşmamda hukukun üstünlüğünden, adaletin temel değer olmasından bahsediyorum. Çünkü milletimizin huzuru ve demokrasimizin teminatı, ancak özgürlüklerin ve hukukun korunmasıyla mümkündür.”

Özeller şu mesajı paylaştı: “Cezaevine girerken askere giden bir genç gibi heyecanlıydım. Vatani görevimi yapmaktan farklı görmüyorum.”

“ŞEREFLİ BiR SUBAYDIR, YALNIZ DEĞiLDiR”

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: “Orkun Özeller şerefli bir Türk subayıdır ve asla yalnız değildir!”

İYİ Partili Lütfü Türkkan: “Onun tutukluluğu, Türkiye’nin hangi ellere teslim edildiğini göstermesi bakımından tarihe geçecek. Bu karara imza atanlar kara leke olarak anılacaktır.”

CHP’li Muharrem İnce: “Geçmişte PKK’yı tanık, TSK’yı sanık yaptınız. Türk milletinin sinir uçlarıyla oynamayın. Yeter!”

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ: “Orkun Albay ile telefon ile konuştum. Morali çok yüksekti. Bu da bütün vatan haini bölücülere dert olsun.”

PKK ve IŞİD’e karşı yıllarca savaşan Orkun Albay 8 yıl önce SÖZCÜ’ye manşet olmuştu.