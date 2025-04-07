İki gün arayla meydana gelen kazaların ardından, kazaların asıl nedenleri merak konusu oldu.

Otomobil ve Sürüş Uzmanı Turgut Yüksekdağ, özellikle yağışlı havaların ilk saatlerinde yolun daha kaygan olduğuna dikkat çekerken, "Bu kazada hız yine düşürülmemiş orada araç veya TIR olduğu varsayımını göz önüne almamış. Gişelere gelirken 30 kilometre maksimum süratle geçilecek der ama sürücülerin çok hızlı gelebiliyor." dedi.

ÖNDEKİ ARAÇ DETAYI

Gişelerdeki kazalarda genellikle öndeki aracın Hızlı Geçiş Sistemi'ni kullanacağı düşüncesiyle arkadaki aracın hız azaltmadığından dolayı kaynaklandığını söyleyen Yüksekdağ, "Otomatik geçeceklerini düşünüyorlar ama duran ödeme yapan veya herhangi bir sebepten duran otomobiller olduğunu da hesaba katmak gerek." uyarısında bulundu.

YOL HİPNOZU UYARISI

Yol hipnozuna dikkat çeken Yüksekdağ, "Yol hipnozu diye bir şey var. Özellikle yol konsantrasyonunuz yoksa belli bir süratle gidiyorsanız, yol hipnozu ile karşılaşabilirsiniz. Aslında o an yolun neresinde olduğunuz ve neyle karşılaşacağınızın farkında olmayabilirsiniz. Bir diğer önemli bir şey sürücülerin sık sık telefonla uğraştığını görüyoruz." diye konuştu.