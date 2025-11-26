Süreç Komisyonu üyesi AKP Milletvekili Hüseyin Yayman, pazartesi günü yaptığı İmralı ziyaretine ilişkin TBMM’de AKP’li üyelerle düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı.

Yayman, toplantı öncesi kendisine yöneltilen sorulara yanıt vermemeyi tercih etti.

Gazetecilerin, “Üyeleri mi bilgilendireceksiniz?” sorusuna, “Arkadaşlar ayaküstü açıklama yapmıyoruz. Bu konuyla ilgili açıklama yok, sadece bu kadarını söyleyeyim” diyerek karşılık verdi. Toplantının içeriğine dair sorulan, “Bir bilgilendirme toplantısı olacak değil mi?” sorusuna ise “Raporumuzu çalışacağız şimdi” yanıtını verdi.

İmralı ziyaretine ilişkin soruların yönelmesi üzerine daha sert bir tutum sergileyen Yayman, soruyu yarıda keserek, “Onunla ilgili açıklamalar yapmıyoruz şu an arkadaşlar. Özellikle söyledim, siz burada olduğunuz için nezaketen durdum” dedi.

“Komisyon üyelerine sunum yapacak mısınız?” sorusu üzerine de aynı yaklaşımı sürdürerek, “Tekrar söylüyorum, size nezaketsizlik olmasın diye durdum. Bir açıklama yapmıyoruz, teşekkür ediyoruz” ifadeleriyle soruları geçiştirdi.

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kapsamında gerçekleştirilen İmralı ziyareti sonrasında Ankara’da hareketlilik yaşandı.

AKP, MHP ve DEM Parti’den oluşan üç kişilik komisyon heyetinin adadaki temaslarını tamamlamasının ardından, AKP’li Hüseyin Yayman’ın partisinin komisyon üyeleriyle bir bilgilendirme toplantısı yaptığı öğrenildi.