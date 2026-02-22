Sezon başında Fenerbahçe'nin Suudi ekibi Al-Nassr'dan rekor bedelle kiraladığı Jhon Duran'ın Sarı-Lacivertlilerdeki macerası yalnızca yarım sezon sürdü. Uzun süreli sakatlıklarının yanı sıra saha dışında da uyumsuz olduğu söylentileri yayılan Duran, ara transferde Rus ekibi Zenit'e kiralandı.

"FENERBAHÇE ONDAN KURTULDU"

Rus oyuncu temsilcisi Dmitriy Selyuk, Sport Day by Day'e yaptığı açıklamada Kolombiyalı golcüyle ilgili "Fenerbahçe ondan kurtuldu" yorumunu yaptı. Selyuk, Duran hakkında şunları kaydetti:

"İngiltere'de çok iyi performans gösterse de çok fazla takım değiştirdi. Burada önemli olan nokta şu ki; kendini toparlayıp yeniden üst düzey kulüplerde oynayacak seviyede olmayı mı istiyor yoksa Zenit'ten sonra kimsenin istemediği adam olarak kalmayı mı... Bana göre Fenerbahçe ondan kurtuldu ve kendilerini kurtardığı için Zenit'e dua ediyorlar."

22 YAŞINDA 6 FARKLI TAKIMDA OYNADI

22 yaşındaki Kolombiyalı golcü, genç yaşına rağmen; Envigado, Chicago Fire, Aston Villa, Al-Nassr, Fenerbahçe ve Zenit olmak üzere 6 farklı takımın formasını giydi.

Al-Nassr'ın 2024-25'te bonservisine 77 milyon euro ödediği Duran'ın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 32 milyon euro...