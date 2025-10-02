Bülent YILMAZ

Bir zamanlar Türkiye’de tekstilin kalbi olarak anılan Bursa Vişne Caddesi, bugün giyim ve bebek giyim sektöründe yeniden var olma mücadelesi veriyor. Renkli vitrinler hâlâ bazı sokakları süslese de cadde boyunca “satılık” ve “kiralık” tabelaları dikkat çekiyor. Özellikle üretimden çekilen işletmelerin yerini yeni girişimciler alırken, bazı dükkanlar uzun süredir boş durumda.

ÜRETİM YAPANLAR YARIYA İNDİ

1980’lerden itibaren Türkiye’nin konfeksiyon üretiminde lokomotif rol üstlenen Vişne Caddesi, bugün hem ekonomik hem sosyal bir dönüşüm sürecinde. Yaklaşık 10 bin işyerinin bulunduğu cadde üzerinde üretime devam edenlerin sayısı yarıya inerken, özellikle bebek giyiminde uzmanlaşan bazı firmalar, büyümek için yönünü ihracata çevirdi.

Ancak maliyetler esnafı zorluyor. İşçilik ve kira giderleri son beş yılda dört kat arttı. Türkiye’den yurt dışına gönderilen ürünlerde kargo ücretlerinin yüksekliği de rekabeti zorlaştırıyor. Özellikle Rusya’ya gönderimlerde yaşanan belirsizlik, ihracatçıları düşündürüyor. Kazakistan, Kırgızistan ve diğer Türk Cumhuriyetleri ise çok daha uygun fiyatlarla üretim yaparak pazarda öne çıkıyor. Cadde üzerinde boşalan dükkanlar, yeni yatırımcılar için fırsat sunsa da yüksek kira bedelleri ve düşük müşteri trafiği, bu fırsatları değerlendirmeyi imkanını zora sokuyor. Bazı işletmeler ‘showroom’a dönüşürken, bazıları e-ticaretle ayakta kalmaya çalışıyor.

Vişne Caddesi’nin sosyal kimliği de dönüşüm geçiriyor. Güvenlik sorunları ve altyapı eksiklikleri hâlâ çözüm bekliyor. Yeni açılan bazı mağazalar, dijitalleşme yatırımları ve genç girişimciler ise cesaretiyle umut vermeye devam ediyor.

Siparişler azaldı, rekabet çok sert

30 yıldır Vişne Caddesi’nde bebek giyim üretimi yapan bir esnaf yaşadıklarını şöyle anlattı: “Eskiden sabah 6’da atölyeyi açardık, 20 kişi çalışırdı. Şimdi 3 kişiyle zar zor dönüyoruz. Siparişler azaldı, rekabet çok sert. Kargo fiyatları yurt dışına gönderimde çok yüksek. Rusya’ya ürün gönderemiyoruz, nedenini bile bilmiyoruz. Avrupa artık daha ucuz üretim yapan ülkelere yöneliyor. Biz burada hem vergi ödüyoruz hem denetime giriyoruz. Ama kayıt dışı çalışan işletmeler bizden daha ucuza mal satıyor. Bu şartlarda ayakta kalmak zor. Bazı arkadaşlarımız yeni pazarlara giriyor ama çoğumuz düşüşteyiz. Maliye ve Ticaret Bakanlıklarının bu işe bir an önce el atması gerekiyor.”