Olay, Nilüfer ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Side Caddesi’nde meydana geldi. Özel bir okulda modern dans öğretmenliği yapan Gizem N., mesai sonrası otomobiline bindiği sırada kendisini takip eden eski sevgilisi Gökhan Görgülü'nün silahlı saldırısına uğradı.

KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

Tabancayla sırtından vurulan Gizem N., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise yanındaki F.İ. ile kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı öğretmen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde kaldırıldı. Tedavisi devam eden Gizem N.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ESKİ SEVGİLİ TUTUKLANDI

Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri, Gökhan Görgülü ve kendisine yardım ettiği öne sürülen F.İ.’yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.