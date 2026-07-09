Keşif, ABD, Avrupa ve Kanada'dan bilim insanlarının ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. Aynı kimyasal iz, birbirinden milyarlarca kilometre uzakta bulunan iki farklı gök cisminde de görüldü. Bu durum, Güneş Sistemi'nde daha önce bilinmeyen yeni bir bileşik ya da laboratuvar ortamında henüz incelenmemiş karmaşık bir madde grubunun varlığına işaret ediyor.

AYNI KİMYASAL İZ İKİ FARKLI DÜNYADA GÖRÜLDÜ

Araştırma ekibi, James Webb'in kızılötesi gözlemlerinde yaklaşık 5,11 mikrometre dalga boyunda daha önce kaydedilmemiş bir emilim bandı belirledi. Bu sinyal hem Titan'ın hem de Plüton'un yüzeyinden gelen verilerde tespit edildi ve farklı gözlem cihazlarıyla doğrulandı.

Bilim insanları, gözlenen izi asetilen, benzen, keten ve çeşitli organik buz bileşikleriyle karşılaştırdı. Ancak yapılan analizlerde bilinen hiçbir maddenin bu spektral imzayla tam olarak örtüşmediği görüldü. Bu nedenle araştırmacılar, henüz tanımlanmamış yeni bir kimyasal yapının keşfedilmiş olabileceğini düşünüyor.

YÜZEYDEKİ GİZEMİ ÇÖZMEK İÇİN YENİ ÇALIŞMALAR YAPILACAK

Araştırmacılara göre söz konusu sinyal atmosferden değil, doğrudan Titan ve Plüton'un yüzeyindeki maddelerden kaynaklanıyor. Ayrıca Plüton'da elde edilen sinyalin Titan'a göre daha güçlü olması, gizemli bileşiğin bu cüce gezegende daha yoğun bulunabileceğini gösteriyor.

Bilim insanları, keşfin doğrulanması için laboratuvar deneylerinin süreceğini belirtiyor. Gelecekte gerçekleştirilecek yeni gözlemler ve NASA'nın Titan'a göndermeyi planladığı Dragonfly görevinin sağlayacağı verilerin, bu bilinmeyen maddenin kimliğinin ortaya çıkarılmasına yardımcı olması bekleniyor.