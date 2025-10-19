Yapılan bir anket, sürücülerin beşte dördünün bu levhanın anlamını yanlış yorumladığını veya hiçbir fikrinin olmadığını ortaya koydu. Uzmanlara göre bu durum, trafik kurallarına dair bilgi eksikliğinin ciddi boyutlara ulaştığını gösteriyor.

LEVHANIN ANLAMI ORTAYA ÇIKTI

Trafik yönetmeliklerinde T-6a olarak tanımlanan bu levha, “geçici sapma” anlamına geliyor. Yol çalışmaları, köprü onarımları, kazalar ya da benzeri nedenlerle ana güzergahın trafiğe kapatıldığı durumlarda sürücüleri alternatif rotalara yönlendirmek için kullanılıyor.

Bu tabela, sürücülerin geçici güzergahlarda güvenli bir şekilde ilerlemesine yardımcı oluyor. Standart mavi veya beyaz yol işaretlerinden farklı olarak sarı zemin üzerinde yer alması, onun geçici ve dikkat gerektiren bir uyarı olduğunu vurguluyor.

SADECE YÜZDE 20’Sİ DOĞRU BİLDİ

Polonya’da yapılan ankete göre, sürücülerin yalnızca yüzde 20’si bu tabelanın anlamını doğru şekilde yanıtladı. Geriye kalan büyük çoğunluk ise ya bilmediğini söyledi ya da yanlış tahminlerde bulundu.

Uzmanlar, geçici yol tabelalarının özellikle yol çalışmaları ve tehlikeli bölgelerde trafik düzenini korumak için hayati öneme sahip olduğunu belirtiyor. Bu tür işaretlerin tanınmaması, sürücülerde yön karmaşasına neden olabiliyor, hatta kazaların ve trafik sıkışıklıklarının artmasına yol açabiliyor.