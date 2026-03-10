Bilim insanları, Güney Okyanusu’nun buzlu derinliklerinde yürüttükleri araştırmalar sırasında, fiziksel yapısı çileği andıran yeni bir deniz canlısı türü keşfetti. Antarktika çilek tüy yıldızı (Promachocrinus fragarius) adı verilen canlı, dış görünüşü ve sahip olduğu çok sayıda kol yapısıyla biyoloji dünyasında dikkat çekiyor.

Fiziksel Özellikler ve Taksonomi

Invertebrate Systematics dergisinde yayımlanan araştırma verilerine göre, yeni keşfedilen tür deniz lalesi ailesine mensup. Canlının temel özellikleri şu şekilde rapor edildi:

Gövde yapısının çileğe benzerliği nedeniyle bu ismi alan canlının, 10 ile 20 arasında değişen uzun ve esnek kolları bulunuyor.

Araştırmacılar tarafından "büyük" olarak sınıflandırılan türün tam boyut ölçümleri üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Canlının, deniz seviyesinin 19 metre ile 1.900 metre altındaki derinliklerde hayatta kalabildiği tespit edildi.

10 YILLIK BİLİMSEL ÇALIŞMANIN BİR PARÇASI

Bu keşif, Antarktika’nın "gizli biyoçeşitliliğini" ortaya çıkarmayı hedefleyen ve yaklaşık on yıldır sürdürülen kapsamlı bir bilimsel girişimin parçası olarak kaydedildi. Uzak yaşam alanları ve zorlu iklim koşulları nedeniyle bugüne kadar tanımlanamayan türleri inceleyen ekip, bu süreçte toplam dört yeni türü literatüre kazandırdı.

EKSTREM KOŞULLARDA YAŞIYOR

Bilim heyeti, Güney Okyanusu’nun aşırı düşük sıcaklıklarının ve yüksek basınçlı derinliklerinin, sıra dışı türlerin evrimleşmesi için benzersiz bir çevresel ortam sunduğunu ifade etti. Araştırma raporunda, bu ekstrem koşulların, henüz tam olarak anlaşılamayan biyolojik hayatta kalma mekanizmalarını tetiklediği vurgulandı.

Bölgede daha önce yapılan gözlemlerde, normal şartlarda o derinliklerde ve sıcaklıklarda bulunması mümkün görülmeyen büyük bir kutup köpekbalığının kameralara yansıması, Antarktika sularındaki gizemli ekosistemin önemini bir kez daha gündeme getirmişti.